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玉井佛堂7死2傷縱火犯12月宣判 另犯妨害公務入監執行
21歲男子曾文彥去年底因細故縱火燒毀台南市玉井區真理佛堂前輩堂並造成7死2傷，台南地檢署年初依殺人罪嫌等起訴，建請處以死刑，台南地院合議庭預定12月底宣判，然而，院方認涉重案且有逃亡之虞遭羈押迄今近1年，曾另犯妨害公務及竊盜罪應執行8月、拘役50日確定，先入監執行，台南地院撤銷羈押。
台南地院指出，曾文彥因殺人等案件，認他涉犯放火燒燬現有人使用住宅罪、殺人罪及殺人未遂罪等罪，犯罪嫌疑重大，且均為最輕本刑5年以上，並有事實足認有逃亡之虞及有相當理由足認有逃亡之虞，有羈押必要，今年2月10日裁定羈押，並於5月、7月、9月10日起各延長羈押2月。台南地院表示，曾現因另犯妨害公務案件經裁定應執行8月徒刑確定、因犯竊盜案件判決應執行拘役50日確定，二案接續執行，前天入監執行。
台南地院認為，曾文彥因殺人等案件已於本月2日言詞辯論終結，且因已另案在監執行，目前尚無逃亡之虞，也無非羈押顯難進行訴追、審判的情形，因此，自入監執行日起撤銷羈押。
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