康友炒股案 立委吳怡玎之父涉違反證交法300萬元交保

康友─ＫＹ董事長黃文烈掏空案，檢調查出立委吳怡玎父親吳光訓，涉以兒女吳郁展、吳怡利名義炒作康友股價，並大量購入以康友為標的、由券商發行之認購權證，影響權證成交價，昨約談吳光訓父子等6人，台北地檢署漏夜偵訊後，今清晨依違反證交法諭令吳光訓以300萬交保併限制出境、出海。

同案被告包括三洋維士比董事陳玉蓮及其胞弟、真口味食品負責人陳和順、圓山國際開發公司總裁楊志強父子。檢方複訊後，吳郁展、楊志強之子楊哲明獲請回，另命楊志強以100萬元交保、陳和順以200萬元交保，兩人都限制出境、出海。

檢調依據證交所分析意見書，懷疑吳光訓與楊志強父子檔、康友大股東陳玉蓮等三方人馬涉嫌炒股，昨天一併約談到案。吳怡利人境外，陳玉蓮則身體不適，檢調將擇期約談。

權證是種「未來可以用特定價格買賣股票的憑證」，買法跟選擇權類似，認購權證等於是股票的期貨，就是具有股價起漲前的買股資格，即便看好的股價大漲，投資人仍可透過權證，用低價買進持股。

據調查，吳光訓於2018年9月1日至10月20日期間，涉嫌以吳郁展、吳怡利名義，買進康友─ＫＹ股票，並將股價從每股300多元拉到500多元，甚至大量購入認購權證，影響權證成交價。