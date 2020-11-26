涉康友炒股案 立委吳怡玎父親喊冤「我是被害人」

調查局偵辦康友-KY董事長黃文烈掏空案，查出立委吳怡玎父親吳光訓，涉以兒女吳郁展、吳怡利名義炒作康友股價，將股價從300多元拉到500多元，甚至大量購入以康友為標的、由券商發行之認購權證，影響權證成交價；北機站昨天搜索約談吳光訓等6人到案，吳光訓今天凌晨移送台北地檢署時，強調自己沒有炒股，高聲喊冤說「我是被害人啦。」

檢調查出，康友炒股案這波共有3個集團捲入，除吳光訓、吳郁展父子檔外，還有台南國際開發總裁楊志強、楊哲明父子檔，康友大股東陳玉蓮、堂弟陳和順等人。陳玉蓮昨晚身體不適，經北機站詢後先請回，至於吳郁展、楊哲明移送複訊後請回；吳光訓女兒吳怡利原先也在約談名單，但出國未到案。

根據證交所移送的分析意見書顯示，吳光訓於2018年9月1日至10月20日這段期間，涉利用人頭，將康友股價從每股300多元拉到500多元，還大量購入認購權證，影響權證成交價；北機站為釐清吳光訓等人是否替黃文烈操盤，昨天發動偵查作為。

所謂權證是種「未來可以用特定價格買賣股票的憑證」，買法跟選擇權很像，認購權證等於是股票的期貨，就是具有股價起漲前的買股資格，即便看好的股價大漲，投資人仍可透過權證，用低價買進持股。

辦案人員懷疑，吳光訓大量購入權證，可能是想用低價購入股票，等股價大漲再出脫賺取價差；另種可能是想藉此將「買股資格」高價轉讓，從中獲利，至於不法所得尚在回算中。

吳光訓曾任豐銀證券公司董事長，2018年用子女及下屬證券帳戶，購入捷超公司融資股票7492仟股，之後面臨「斷頭」，為避免虧損，同年10月到12月大量成交股票，藉此衝高成交量，賺進千萬元；一審認定吳大量交易拉抬股價，判刑4年，高雄高分院更一審以事證不足，改判無罪。

吳怡玎昨天在立法院質詢法務部長蔡清祥時驚爆，上午她下樓拿羊奶時，赫見調查局帶隊搜索，儘管搜索對象的名字是她妹妹，但搜索票上的地址確認是她家，因而開門放行。據了解，吳怡玎與胞妹住所地相同，全案與吳怡玎無關。