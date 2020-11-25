康友炒股案 台南知名企業家楊志強涉入遭調查

台南國際開發總裁楊志強。記者胡經周／攝影

檢調偵辦康友-KY董事長黃文烈掏空案，查出立委吳怡玎父親吳光訓，涉以兒女吳郁展、吳怡利名義炒作康友股價，將康友股價從300多元拉到500多元，甚至大量購入以康有為標的、由券商發行之認購權證，影響權證成交價；調查局北機站查出全案有3個集團涉入，今天搜索吳光訓、台南國際開發總裁楊志強、康友大股東陳玉蓮六6人到案，釐清是否配合黃文烈炒股，不法獲利尚在回算。

楊志強晚間移送台北地檢署複訊時，被問及是否有炒作股票？他聲音宏亮回稱「沒有啦」；吳光訓兒子吳郁展稍早也移送北檢，訊後請回，全案依違反證交法偵辦。

據了解，吳光訓女兒吳怡利原先在約談名單，但她出國未到案。

新冠肺炎爆發後，楊志強為幫助市民抗疫，除大量購進入次氯酸水透過議員、里長發放給民眾，還藉由在澳洲經商的兒子楊哲明，在當地購進6萬個口罩運送回台南，發放給有需要的市民，是台南當地知名企業家。

據調查，吳光訓於2018年9月1日至10月20日這段期間，涉以吳郁展、吳怡利名義，炒作康友-KY股價，將股價從每股300多元拉到500多元，還大量購入認購權證，影響權證成交價。檢調懷疑，吳光訓大量購入權證，用意可能是想用低價購入股票，等股價大漲再出脫賺取價差；另種可能是想藉此將「買股資格」高價轉讓，從中獲利。

吳光訓曾任豐銀證券公司董事長，2018年用子女及下屬證券帳戶，購入捷超公司融資股票7492仟股，之後面臨「斷頭」，為避免虧損，同年10至到12月大量成交股票，藉此衝高成交量，賺進千萬元。一審認定吳大量交易拉抬股價，判刑4年，高雄高分院更一審以事證不足，改判無罪。