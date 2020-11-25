台東縣議員林威志 遭檢調約談
台東縣議員林威志議會辦公室今天遭檢調搜索，傍晚林威志和助理陸續接到通知前往台東縣調查站約談。外傳遭檢舉涉詐領助理費，台東地檢署表示，案件偵辦中不便表示意見。
林威志下午接受記者電話詢問，證實辦公室遭搜索，自己也接到約談通知，正前往調查站途中。他表示，可能是被人陷害，會向檢調說明清楚，謝謝各界關心。截至晚間林威志仍在調查站接受約談。
今天上午調查局台東縣調查站調查官前往林威志議會辦公室搜索，並約談2名助理；傍晚林威志也接到通知前往調查站接受約談。
45歲的林威志是無黨籍，2年前由台東市民代表轉戰台東縣第1選區（台東市、蘭嶼鄉）縣議員，以2777票當選，被視為政壇明日之星，外界看好下屆台東市長熱門人選，今天遭檢調約談引起地方政壇關切。
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