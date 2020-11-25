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吳銘漢夫妻遺孤萎縮剩20公斤 邢泰釗鼓勵勇敢面對未來

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

吳銘漢夫妻29年前遇害，當年只有6歲的兒子吳東諺目睹父母遭殺害慘狀，他因患裘馨氏肌肉萎縮症，長年臥病在床，犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗昨到吳家探視，也轉達法務部長蔡清祥的關心。吳東諺肌肉量日漸減少，目前只剩20公斤重，未來恐面臨完全無法活動的窘況。

邢泰釗昨天和犯保士林分會榮譽主任委員朱家崎、主任委員李魁相、執行秘書張克強及主任林淑芬至吳家，除致贈關懷慰問金和營養品，也聽取家屬的訴求與困境。

伯父吳唐接表示，吳東諺因肌肉萎縮長期臥床，只剩下兩根手指可以使用，利用手控桿操作電腦閱讀網路小說是東諺重要的娛樂活動。吳唐接說，若吳東諺以後完全無法活動，要換成眼動控制的電腦，價格很貴。

吳東諺近幾年仰賴呼吸器維生，由外籍看護照護，吳唐接每日也撥空關心。犯保士林分會自2004年起與被害人家屬進行接觸，已服務16年的時間，初期由汐止區的保護志工不定期前往關懷，至2012年，分會媒合社會資源，每月提供社會救助金、呼吸器電池等消耗品汰換。邢泰釗和朱家崎都表示，如果需要協助一定會盡力幫忙，也鼓勵吳東諺勇敢面對未來。

吳銘漢夫妻1991年遇害，凶手王文孝伏法，同列被告的莊林勳、劉秉郎和蘇建和原也遭處死刑，2012年無罪確定，但死者家屬未獲賠償。刑事附帶民事求償部分，台灣高等法院2018年欲啟封凶刀，刑事局、法醫研究所等單位卻都拒絕鑑定。

律師吳振東表示，刑事再更三審前的判決多次認定蘇建和等人涉案，但再更三審宣判後，因刑事妥速審判法規定不能再上訴，判決確定。這把凶刀，以現在的角度來看，曾匪夷所思地遭清洗、用膠帶纏繞、遭軍方埋在土裡，要在凶刀上驗出DNA等生物跡證難度非常高，但「不能放棄希望」。

高院民事庭去年2月駁回吳家人上訴，最高法院今年8月廢棄、發回更審。最高法院認為蘇建和等人稱警詢中遭刑求，檢方未盡舉證責任而獲判無罪，但被害人家屬已具體指明蘇等人說法瑕疵，二審判決未說明取捨理由；另依蘇等人提出證據，民事上是否足夠推翻被害家屬主張仍有疑義，二審以刑事案件就認定蘇建和遭刑求，已混淆刑事、民事當事人舉證責任。更一審定12月7日開庭。

犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗（前排左二）昨天和犯保士林分會榮譽主任委員朱家崎（前排左三）、主任委員李魁相（前排左一）、執行秘書張克強（後排中）探視吳銘漢夫妻遺孤、患裘馨氏肌肉萎縮症的吳東諺（右）。記者王宏舜／翻攝
犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗（前排左二）昨天和犯保士林分會榮譽主任委員朱家崎（前排左三）、主任委員李魁相（前排左一）、執行秘書張克強（後排中）探視吳銘漢夫妻遺孤、患裘馨氏肌肉萎縮症的吳東諺（右）。記者王宏舜／翻攝

蘇建和 邢泰釗 夫妻

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