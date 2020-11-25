藍委吳怡玎父弟妹因康友掏空案遭約談 蔡清祥說話了

前立委吳光訓涉於2018年間以透過子女名義，炒作康友權證並影響成交價格，並因而獲不法獲利，違反證交法，今遭調查約談。法務部長蔡清祥表示，就個案檢調不會向他報告。中央社

檢調偵辦康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元，查出前立委吳光訓涉於2018年間以透過子女吳怡利、吳郁展等人名義，操縱康友權證並影響成交價格，因而獲不法獲利，違反證交法，今遭調查約談。法務部長蔡清祥表示，就個案檢調不會向他報告。

立委吳怡玎是吳光訓的女兒，她今早在立法院司法及法制委員會質詢蔡清祥時驚爆，今天上午她下樓拿羊奶，赫然見到調查局帶隊搜索。儘管搜索對象的名字是她妹妹，但搜索票上的地址確認是她家，因而開門放行。

據了解，檢調是因吳怡利的戶籍地址與吳怡玎相同，才會搜索吳怡玎住處。蔡清祥今下午受訪表示，就個案情形，由地檢署指揮調查局在處理，處理情形如何，他們並不會向法務部來說明跟報告，尊重檢調單位辦案。

蔡清祥指出，吳怡玎上午問說：「這算不算拘禁？」她陪同家人沒有離開現場，這種情況不算拘禁，若是她陪同的話，沒有妨礙到搜索程序進行，檢調也不會禁止進出。如果有妨礙，在法律上當然可以限制。當時是就通案性來解釋，並沒有針對個案來說明。

檢調偵辦黃文烈掏空案時，發現吳光訓於2018年9月1日至10月20日，用吳怡利、吳郁展的名義，大量購入以康友公司股票為標的的憑證，並由券商發行的認購權證，再與人共同將康友每股300多元拉抬至500多元。

之後，更大量買進賣出認購權證，自影響該權證的成交價格，並因而獲不法利益。台北地檢署檢察官林錦鴻今指揮北機站兵分9路搜索、約談吳光訓、吳怡利、吳郁展等7名犯嫌到案，但吳怡利因不在境內，今日無法到案。本案目前與吳怡玎本人無關。