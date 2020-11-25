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吳怡玎父涉影響康友權證成交價 檢調搜索約談到案

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

檢調偵辦康友-KY董事長黃文烈掏空7億元案，查出立委吳怡玎父親吳光訓，涉嫌以兒女吳郁展、吳怡利等人名義，大量購入以康有為標的、由券商發行之認購權證，將康友-KY股價從每股300多元一路炒到500多元，期間更大量買進權證，影響權證成交價格；調查局今天搜索約談吳光訓、吳郁展父子檔、同案被告楊志強父子檔共6人到案，晚間依違反證交法移送台北地檢署。

吳怡玎今早在立法院司法委員會質詢法務部長蔡清祥時驚爆，今天上午她下樓拿羊奶時，赫然見到調查局帶隊搜索。儘管搜索對象的名字是她妹妹，但搜索票上的地址確認是她家，因而開門放行。據了解，吳怡玎與胞妹住所地相同，全案與吳怡玎無關。

康友在大陸百分之百轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，從2018年起就出現營運困難，黃文烈將六安的設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元資金，但卻在2019年第4季財務報告中，未揭露相關動產抵押資訊，涉財報不實。

檢調獲報，國民黨不分區立委「國民黨股神」吳怡玎持有超過400張康友股票，名列前10大股東。

檢調偵辦康友-KY董事長掏空7億案，查出立委吳怡玎（圖）父親吳光訓，涉嫌以兒女吳郁展、吳怡利等人名義，大量購入以康有為標的、由券商發行之認購權證。記者曾學仁／攝影
檢調偵辦康友-KY董事長掏空7億案，查出立委吳怡玎（圖）父親吳光訓，涉嫌以兒女吳郁展、吳怡利等人名義，大量購入以康有為標的、由券商發行之認購權證。記者曾學仁／攝影

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