吳怡玎自爆住家遭搜索 蔡清祥：檢調辦案不陳報

國民黨立委吳怡玎自爆今天上午調查官赴她家搜索。法務部長蔡清祥下午受訪表示，本件為台北地檢署偵辦中的個案，並不會向法務部說明、報告，所以詳細的案情，他並不清楚。

立法院司法及法制委員會今天上午併案審查民法部分條文修正草案等案，法務部長蔡清祥列席備詢時，吳怡玎說，今天早上調查局帶隊搜索她家，但令人訝異的是，搜索票上是她的住址，但卻不是她的名字，而是妹妹的名字，調查官可以繼續搜索嗎？並質疑調查局人員不知道算不算有拘禁她；蔡清祥當下回答，他不曉得這個狀況為何，這絕對不是所謂的拘禁。

相關事件持續發展，蔡清祥下午於媒體茶敘後接受聯訪，記者詢問「目前看來是吳怡玎的妹妹涉案？還是她自己也有涉案？」蔡清祥答覆「這個是個案情形，是由地檢署指揮調查局在處理，處理的情形如何，他們不會向法務部說明、報告，所以我們尊重檢調單位的辦案。」

記者再問「有沒有妨害自由的問題？」蔡清祥回答「她（吳怡玎）問我說這算不算拘禁？她陪同她的家人在那邊沒有離開，問我這是不是拘禁？我說這種情況不是拘禁，如果說她只有陪同的話，沒有妨礙到搜索程序進行，我想我們也不會禁止她進出。如果有妨礙到搜索的進行，在法律上當然可以限制。我是通案性的作解釋，並沒有針對個案說明」。

全案緣於，台北地檢署指揮調查局幹員偵辦康友-KY董事長黃文烈涉嫌財報不實、炒股等案，懷疑國民黨立委吳怡玎父親吳光訓，及胞妹吳怡利、胞弟吳郁展與炒股案有關，今天兵分多路搜索約談吳光訓等人到案。