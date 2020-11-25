前檢察官護女心切進幼兒園問案 判4月有期徒刑定讞

花蓮地檢署前檢察官林俊佑，因幼女被幼兒園同學欺凌，前年6月帶兩名員警進入園區，遭檢方起訴、職務法庭判決免職。一審依依恐嚇危害安全罪判拘役40日，二審依成年人故意對兒童犯強制、強制未遂罪，判處4月有期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

2018年6月21日下午1時50分，林俊佑認為女兒遭霸凌，帶著警察友人進幼兒園理論。判決指出，他指著警察說：「今天我請警察叔叔來了解一下是什麼情況阿」，接著訊問一名學童「誰是A？」、「你為什麼要跟她要貼紙？你爸沒錢幫你買貼紙嗎？」

「不給你貼紙就不跟她交朋友是不是？然後A幫你打她對不對？」、「昨天誰說她臭？這個月有講過的？」、「不是你，那是誰？誰講的？你們很香啊？」「A，怎麼樣？怎麼樣？你很偉大啊，你帶著全班的同學來欺負她，怎麼樣？」

同日下午約2時9分許結束在2樓教室訊問，與警察一起準備幼兒園時，林俊佑要求園長準備好教室內監視器錄影檔案供其觀覽，但未獲同意。林男對園長恫嚇說：「你是不是準備來地檢署、準備來進監獄，那沒問題啊」等語。

以此脅迫園長要提供教室內監視器錄影檔案，園長雖心生畏懼但仍未予同意，僅表示會給林滿意的交代等語，他與警察先行離去。林遭起訴後，發聲明表明因急於保護家人，一時言行失當，造成小朋友與其家長困擾，甚至損及檢方形象，深感抱歉。

一審宣判後，他說，班上有三分之二同學長期態度，造成女兒心理創傷，他與太太非常在意此事。為人父母當然希望兒女快快樂樂成長，我當然也希望她的同學們都快快樂樂，所以會前往學校，希望能與學校溝通把這件事處理好，當然，結果就是這樣了。

花蓮地院依恐嚇危害安全罪判拘役40日，案經上訴，花蓮高分院改依成年人故意對兒童犯強制罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。及共同犯強制未遂罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，兩罪共應執行有期徒刑4月，得易科罰金。

林上訴，主張是迫不得已，才對園長脫口而出，且是以家長身分到場了解關心，未向在場學童宣揚警察身分。原判決有理由不備或矛盾及適用法則不當的違法。最高法院日前駁回上訴定讞。