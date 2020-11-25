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八仙事件傷者求償今宣判4案 共判賠4917萬餘元

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

八仙塵爆釀15死484傷，傷者提出民事求償告訴，士林地方法院今天宣判四起傷者求償案，認定玩色創意、瑞博國際整合行銷應連帶給付4917萬餘元，負責人呂忠吉應連帶賠償其中2864萬餘元。可上訴。

2015年6月27日晚間，呂忠吉的玩色、瑞博公司在八仙樂園「快樂大堡礁」舉辦「彩色派對」，因粉塵爆炸，造成15人死亡、484人受傷，負責人呂忠吉遭判刑5年確定，目前入監服刑，傷者提出民事告訴求償，士林地院今年5月起陸續宣判，玩色、瑞博應賠償傷者超過4700萬元。

今天士院宣判八仙案共4案，僅提供判決主文尚未提供理由，法院判賠醫藥費、懲罰性違約金、精神慰撫等共計4917萬4875元，呂忠吉應連帶賠償其中2864萬5601元。

陳姓傷者曾是棒球選手，八仙塵爆造成全身60%燒燙傷，玩色和瑞博公司、呂忠吉，應連帶給付477萬5020元及2名家屬各100萬元，玩色、瑞博應連帶給付懲罰性賠償金477萬5020元，1155萬40元。

林姓傷者全身受有85%燒燙傷，案發後一度昏迷2周，身上60%毛囊壞死，終生無法排汗，NBA球星林書豪還寄錄音檔鼓勵。玩色和瑞博公司、呂忠吉，應連帶給付611萬元1215元及2名家屬各賠100萬元，玩色、瑞博應連帶給付懲罰性賠償金611萬元1215元，共計1422萬2430元。

黃姓傷者因全身50%燒燙傷，得進行頭皮移植手術，玩色和瑞博公司、呂忠吉，應連帶給付804萬3039元及2名家屬各賠100萬元，玩色、瑞博應連帶給付懲罰性賠償金804萬3039元，共計1808萬6078元。

玩色和瑞博公司、呂忠吉，應連帶給付楊姓傷者371萬元6327元，玩色、瑞博各給付懲罰性賠償金80萬元共160萬元，共計531萬6327元。

八仙傷者團體訴訟部分，由消基會協助塵爆受害者和家屬2次提起訴訟，共有435人請求八仙樂園、董事長陳柏廷、總經理陳慧穎、呂忠吉等人賠償99億餘元，全案尚未審結。

八仙塵爆傷者求償，今法院宣判4案。圖／本報資料照片
八仙塵爆傷者求償，今法院宣判4案。圖／本報資料照片

呂忠吉 八仙樂園 八仙事件

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