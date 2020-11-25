邢泰釗關懷吳銘漢夫婦遺孤 鼓勵勇敢面對未來

身兼犯保協會董事長的高檢署檢察長邢泰釗昨天探視吳銘漢夫婦的遺孤吳東諺，轉達法務部長蔡清祥的關心，並指示分會持續陪伴家屬，同時鼓勵吳東諺勇敢面對未來。

犯罪被害人保護協會今天發布新聞稿指出，民國80年發生的汐止吳銘漢夫婦遇害案件震驚全國，當時年僅6歲的吳東諺目睹父母遭殺害後的慘狀，造成一般人難以想像的創傷。

新聞稿指出，吳東諺因而罹患裘馨氏肌肉萎縮症，長年臥病在床，近幾年更須依賴呼吸器維生，生活無法自理，由外籍看護照護，居住於附近的伯父，每日也都會撥空關心狀況。

犯保協會表示，士林犯保分會自93年起與被害人家屬進行接觸，已服務16年的時間；101年起，士林犯保分會媒合社會資源，每月提供社會救助金及呼吸器電池等消耗品汰換，持續至今。

邢泰釗昨天偕同士林犯保分會榮譽主任委員朱家崎、主任委員李魁相等人至吳東諺家中探視，致贈關懷慰問金與營養品，聽取家屬的訴求與困境。

談話過程中，吳東諺伯父表示吳東諺因為肌肉萎縮，長期臥床僅剩下兩根手指可以使用，利用手控桿操作電腦閱讀網路小說是吳東諺重要的娛樂活動，但吳東諺肌肉量日漸減少，目前僅剩20公斤，終將面臨完全無法活動的窘況，如若要換成眼動控制的電腦設備其價格十分昂貴。

邢泰釗表示，如果未來有需要協助的部分，一定會盡力幫忙，並指示分會同仁持續陪伴家屬，給予支持與力量，同時更鼓勵吳東諺勇敢面對未來。