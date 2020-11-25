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酒駕撞死台大研究生 室內設計師判賠1046萬元

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

室內設計師林志憲前年10月酒後駕車，在新北市泰山區撞死台大土木工程學系研究所林姓研究生，被研究生父母求償1676萬餘元，經新北地院審理，今天判決林應賠對方1046萬餘元。全案可上訴。

檢警調查，林志憲（45歲）明知酒後不能開車，但與友人宴飲後，仍執意開車上路，一路從台北市萬華區開到新北市泰山區，結果在新北大道、泰林路口違規左轉時撞死騎車直行的林姓研究生（23歲），酒測值高達0.7毫克。

案發後，林姓設計師坦承酒駕，也表示自己有意和解，但始終未提出和解條件；研究生母親則投書表示「當家家戶戶歡天喜地過年，我只能看著孩子的照片掉淚，每一個鞭炮聲、每一句恭喜、新年快樂，對我們來說都是那麼刺耳。」質疑若初犯撞死人可輕饒，那無辜失去生命的受害者，他的機會又在哪裡？

案經法院審理，林志憲一審被新北地院依公共危險罪判刑5年6月，日前上訴高院被駁，但仍可上訴；研究生父母另提民事訴訟，扣除強制險理賠後，再向法院請求喪葬等費用和扶養費和精神撫慰金共1676萬餘元。

民事訴訟審理時，林志憲對研究生的醫療費、喪葬費不爭執，但他認為研究生的父母名下有房產及多檔股票，退休後也有數百萬元退休金，應無不能維持生活情形，不能請求他給付扶養費。另外，他也認為精神撫慰金額過高，請求法院酌減金額。

法院認為，林志憲酒後駕車造成林姓研究生與父母天人永隔，其傷害難以言喻，但調閱研究生父母的財產資料後，2人沒有不能維持生活而需受有扶養的情形，再審酌雙方財產情況後，最後判林志憲須賠償1046萬餘元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

室內設計師林志憲。圖／報系資料照片
室內設計師林志憲。圖／報系資料照片

民事訴訟 酒駕 台大

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