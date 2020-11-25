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精舍師父下體碰她腹部 一審判2年、二審大逆轉輕判6月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

精舍佛學師父江男兩年前為女子小蘋搬家時，趁機擁抱她，以身體上半身碰觸她的胸部、下體碰觸她腹部，還以右手自小蘋左肩膀處將她著外套往下拉，一審依強制猥褻罪將他判刑2年。江男不服提起上訴，二審大逆轉，合議庭認江男所為是性騷擾，撤銷一審判決，改判刑6個月，可易科罰金。

二審合議庭認為，江男所為屬性騷擾，先後以身體碰觸被害人小蘋的胸部、以下體觸碰她腹部、拉小蘋右手腕靠近他鼠蹊部、將她外套往下拉碰觸小蘋左肩膀或手臂之舉，均係出性騷擾單一犯意，且於密切接近之時間、地點實 施，應視為數個舉動接續行為，應論以一性騷擾罪。

判決書指出，小蘋（化名）為商請她的學佛師父江男將其所有前掛在江管理的佛學精舍佛像移至她租屋處，於2018年3月1日上午至精舍，並達成她搬至精舍暫住的協議。

同日下午2 時，2 人至小蘋租屋處為她搬家時，江明知他與小蘋為學佛的師父、學生關係，她對他並無男女情愫，江利用她當時心情低落及單獨相處機會，先表現關心她，正面擁抱她身體，力道並越來越強，以身體上半身碰觸她胸部、下體碰觸她腹部。

隨後，江再以雙手捧起她雙頰，並靠近她臉頰說話，她往後退並試圖轉身閃躲，他並向她說「你看你現在的樣子，多沒自信」等語，語畢，她整理房間後，欲離開房間時，他仰躺床上，還以手指指著床，向她稱「陪師父睡一下」。

江並以左手拉她右手腕至床上躺在他右側，並使她頭部躺在他右手臂上，再以左手將她右手腕橫跨在她腰間左側，小蘋掙脫未果，他則拉她右手腕靠近他鼠蹊部，被害人驚嚇之餘，因擔心他對其不利，不敢大聲呼喊求救或奮力掙脫，2人僵持約3分鐘，後來小蘋的妹妹打手機給她。

同日下午，小蘋催促江搬家時，他竟然又向她稱「還有10分鐘可以脫光衣服」、「3分鐘也可以」、「還是師父幫你脫」等語，旋即以右手自她左肩膀處將她所著外套往下拉，她立即掙脫，並將衣服拉好。隨後，2人各自收拾行李後，由她駕駛自小客車搭載他至佛學精舍，經她報警處理。

精舍佛學師父江男兩年前為女子小蘋搬家時，以身體上半身碰觸她的胸部、下體碰觸她腹部，二審大逆轉，合議庭認江男所為是性騷擾，撤銷一審判決，改判刑6個月，可易科罰金。圖／本報資料照
精舍佛學師父江男兩年前為女子小蘋搬家時，以身體上半身碰觸她的胸部、下體碰觸她腹部，二審大逆轉，合議庭認江男所為是性騷擾，撤銷一審判決，改判刑6個月，可易科罰金。圖／本報資料照

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