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水電工父沒挑強制排氣熱水器 10歲女一氧化碳中毒身亡
桃園林姓水電工請人在住家陽台安裝熱水器，卻沒有注意多使用「強制排氣」管線，導致年僅10歲的女兒在家洗澡時一氧化碳中毒死亡，檢方相驗後簽分偵辦，而林事後坦承、懊悔不已，也因此痛失至親悲傷欲絕，檢方認為他犯行明確，但考量是無心之過、不宜苛責，依過失致死予以緩起訴。
檢警調查，林男和妻子、一對兒女同住，且林本身是水電工，應清楚熱水器分為室內型、戶外型2種，且必須要安裝在通風良好的環境，且他們家陽台並非全開放式，熱水器還得裝設強制排氣管線，以利廢棄排放。
檢方指出，林因疏於注意，委由身分不詳的他人在住家陽台安裝戶外型熱水器，卻沒有加裝強制排氣管線，去年8月14日晚上7點多，林和家人回住處關窗吹冷氣，兒子、女兒前後去浴室洗澡，未料卻因熱水器燃燒不完全，導致林的女兒因吸入一氧化碳中毒窒息死亡。
檢察官相驗時認為有異簽分偵辦，林男坦承疏失，並有警方現場調查報告及相驗佐證等，檢方認定他涉犯過失致死罪嫌明確。
但檢方考量，林男犯後坦承、態度良好也深表悔意，且本案死者是他女兒，因疏失導致失去至親，實屬無心之過，林本身也因此受傷仍在治療中，不宜多加苛責，而該熱水器也已經汰換掉等，認為林經過這次事件應當知警惕，予以緩起訴處分，命參加法治教育2場。
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