19歲青年首次約新交女友外出 帶至防火巷5次環抱親吻

19歲陳姓青年首次與女子小蘋約會，不想被親友看到，帶小蘋走進防火巷，先後5次強抱她，強行親吻5秒，經被害人報警處理，經陳認罪，雙方調解成立，台中地院依強制猥褻罪將他判刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，陳姓青年經朋友介紹認識小蘋，2人相約於4月7日晚間，在台中市北屯區東光路之便利超商見面，到場後因不想讓超商附近親友看見，2人遂走進附近無人的防火巷內。

陳姓青年不顧小蘋一再閃避、走開及蹲下等方式拒絕，前後5次強行環抱她，並以雙手壓制甲頭部，使小蘋無法掙脫後，強行親吻她的嘴唇，停留5秒後始離開。經小蘋及父母甲母親報警處理，員警調閱現場監視器，查獲陳。

本案經檢察官與陳姓青年、陳的輔佐人及辯護人達成協商，且他已認罪，法官依強制猥褻罪判刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。緩刑2年，並依調解程序筆錄所載條件支付損害賠償，緩刑期間付保護管束。