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自爆今晨住家遭搜索 吳怡玎：希望不要是政治追殺

前立委吳光訓涉嫌炒作康友股價 檢調搜索約談吳及子女

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

曾是生技股后的康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元，下落不明遭通緝。檢調懷疑，「豐銀吳」前立委吳光訓涉於2018年間以透過子女吳怡利、吳郁展等人名義，分別購買2000多張康友股票炒股，違反證交法，台北地檢署今指揮北機站兵分多路搜索、約談吳光訓、吳怡利、吳郁展等人到案，搜索進行中。

據了解，檢調是因吳怡利的帳單地址，是吳怡玎的住處，因此一併搜索。至於吳怡玎是否涉及康友炒股案，檢調仍在釐清。

吳怡玎今早在立法院司法委員會質詢法務部長蔡清祥時驚爆，今天上午她下樓拿羊奶時，赫然見到調查局帶隊搜索。儘管搜索對象的名字是她妹妹，但搜索票上的地址確認是她家，因而開門放行。據了解，吳怡玎與胞妹住所地相同，目前與吳怡玎本人無關。

康友在大陸百分之百轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，從2018年起就出現營運困難，黃文烈將六安的設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元資金，但卻在2019年第4季財務報告中，未揭露相關動產抵押資訊，涉財報不實。

檢察官依涉嫌違反證交法對黃文烈發布通緝，通緝時效到2057年11月14日為止。檢調獲報，國民黨不分區立委「國民黨股神」吳怡玎持有超過400張康友股票，名列前十大股東。

信傳媒報導，吳怡玎也投資金額逾億元，成為此次意外踩雷的苦主之一。從2019年11月立委候選人財產申報資料來看，當時吳怡玎持有康友-KY419張、均價為273元，投資金額高達1.14億元。

報導指出，除吳怡玎之外，其家人也是康友大股東，從2019年康友前十大股東名單來看，弟弟吳郁展名下有1215張、妹妹吳怡利有759張，分別是第6、第8大股東，加上吳怡玎的419張股票，她與弟、妹一度持有康友2393張。

吳光訓（69歲）曾任豐銀證券公司董事長，被控2008年4月起陸續用子女及下屬證券帳戶，購入捷超公司融資股票7492仟股，之後面臨「斷頭」。為避免虧，損同年10到12月間大量成交買進、賣出股票，藉此衝高成交量，股價因此明顯上漲，讓他賺進千萬元。

一審認定他涉大量交易拉抬「捷超公司」股價賺進2213萬多元，依犯高買證券罪判4年徒刑，上訴後二審不認為他有刻意炒股賺錢，改依製造證券交易活絡表象罪判3年半。全案經發回更審，高雄高分院更一審以事證不足，改判無罪。

國民黨立委吳怡玎。記者周志豪／攝影
國民黨立委吳怡玎。記者周志豪／攝影

吳怡玎

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