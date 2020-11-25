4年前以600萬購入凶宅 隱瞞是凶宅以605萬出售被訴

劉姓婦人4年前向連女購買位於台中市西屯區曾發生兇殺案的11樓建物，至去年因無使用房屋的需求，授權友人謝男張貼廣告代為出售，適潘男看到售屋廣告後，聯絡謝帶領看屋，劉婦與謝男隱瞞建物是凶宅，以新台幣605萬元價格出售給潘男，台中地檢署今天依詐欺罪起訴劉婦、謝男。

劉婦（60歲）否認犯行，辯稱「註記不是我用的，他拿給我就簽一簽而已，我不知道」、「我買也不知道，賣也不知道，我是單純買房子而已，怎麼會知道這麼複雜，重點是無辜」。

謝男辯稱「那個我都不知道，他們在談什麼，我都沒有參與」、「對，他聯絡我，我再通知劉，他們再約去代書那邊談，代書那邊是劉自己去，房子是他的他自己處理，結果我也沒有賺到紅包，因為他說沒有賺錢，他說有賺錢的話會包幾千給我，結果沒賺錢，我想說算了」。檢察官認劉婦、謝男是事後卸責之詞，予以起訴。

起訴書指出，劉婦於2016年12月20日，以新台幣600萬向連女購買位於西屯區某社區大樓11樓的建物，簽訂不動產買賣契約書，友人謝男也在場，2人明知該建物曾發生兇殺的非自然死亡情事。劉婦並簽立「買方已知悉本標的物，曾發生非自然身故」的現況說明書。

至2019年間，劉婦因無使用該建物的需求，授權謝男張貼廣告代為出售以賺取佣金。潘男看到電線桿上的售屋廣告，而聯絡謝帶領看屋後，劉婦、謝男與潘男乃於同年8月30日相約在涂姓代書事務所簽訂不動產買賣契約書。

劉婦、謝男隱瞞該建物曾發生兇殺的非自然死亡情事，而未告知潘男，潘男交付46萬、14萬給劉婦，合併充作簽約款，而潘詢問該建物是否為「吉屋」時，劉與張繼續隱瞞，由不知情的代書在不動產買賣契約書上填載「本房屋為吉屋，賣方確認無誤」。