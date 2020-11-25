兩名15歲少年酒駕雙載 遇無照計程車彈飛撞水井慘死

桃園高姓男子無照開計程車，撞飛酒駕載騎機車雙載的張姓、簡姓少年，2人噴飛撞擊路邊水井慘死，張的父母、簡的母親共向高及車行求償近2500萬元；法院考量，張酒駕、簡沒戴安全帽各應負65％、70％責任，判高及車行應賠張父母200多萬元，簡母已獲特別補償基金予以駁回，可上訴。

經調查，高男2017年1月1日凌晨3點多，無照駕駛1輛計程車行經大溪區復興路、文化路口，卻因超速行駛，撞上酒駕騎機車的15歲張姓少年，導致張及其後座的簡姓朋友彈飛，雙雙撞擊路邊車輛、水井，送醫搶救仍因頭部重創不治死亡。

張姓少年的父母、簡姓少年的母親，各自依喪葬費、精神撫慰金等，向高男及計程車行各求償2000萬元、500萬元。

高男辯稱，張姓少年酒駕實屬不該，行經路口也沒注意閃光紅燈，沒依規定讓幹道車輛先行，應負肇事主因，也認為他父母求償金額過高；高並稱，簡姓少年當時雖僅15歲，但應仍知張酒駕是違法，卻仍決定共乘也沒戴安全帽，本身也有過失。

民事庭審酌，高男刑事部分已被依過失致死罪判刑1年2月確定，另根據他事發時和警方對話，可認定車速達60至70公里，顯然已經超速，其過失行為和張姓、簡姓少年死亡間具因果關係。

法院審酌，張、簡的父母因車禍痛失愛子，精神撫慰金各以150萬元為適當，另依喪葬、扶養費等認定張的父親、母親求償金額各為150萬元、458萬元，簡的母親求償345萬元。

但法院認為，張姓少年血液酒精濃度高達115.9mg／dL，其酒駕行為和車禍也有關係，並應負65％責任；另外，簡沒戴安全帽，並和酒駕的張共乘機車，也應負70％責任。

因此，經過失相抵原則，認定高男及計程車行各應賠償張的父親、母親52萬5000元、160萬4281元，而簡的母親部分，因為已經領有特別補償基金200萬元，認為她再求償無理由，予以駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康