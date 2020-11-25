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丁小芹今發監請假被駁卻未報到 新北檢將拘提通緝

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

藝人丁小芹被控販賣假名牌包又不出貨，被消費者一狀告上法院，經法院審理，被法院依加重詐欺取財罪判刑2年6月定讞；新北地檢署通知她今天上午10時到案執行，她請假未獲准仍未報到，檢察官將依法拘提通緝。

丁小芹從2015年8月起，在旋轉拍賣、蝦皮拍賣販賣多款名牌手提包、鞋子，以及衣服、導入儀、化妝箱、修容盤等商品，事後陸續被被12名買家聯合控訴賣假貨和不出貨。

丁小芹在名牌精品商品訊息還打出「9成新、保卡、保證書、紙袋全齊」等訊息，有3名買家分別以7500元至4萬元金額購買後，懷疑是假貨，自行送原廠鑑定，確認是仿冒品，要求丁小芹退款；另有9名買家花了800多元到3萬多元購買全新的化妝品、衣服等物品後，卻收到的已使用過的二手貨，甚至匯款卻沒收到商品。

一審時，丁小芹辯稱拍賣帳號借給友人「Natasha」使用，不清楚買賣情形，被新北地院痛批價值觀嚴重偏差，依加重詐欺罪重判3年6個月。二審時，她才改口「非常懊悔，知道錯了」等語，也召開記者會公開道歉，希望能減輕罪刑，但還是被智慧財產法院判刑2年6月，全案上訴最高法院被駁後定讞。

丁小芹。本報資料照片
丁小芹。本報資料照片

丁小芹

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