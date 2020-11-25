丁小芹今發監請假被駁卻未報到 新北檢將拘提通緝

藝人丁小芹被控販賣假名牌包又不出貨，被消費者一狀告上法院，經法院審理，被法院依加重詐欺取財罪判刑2年6月定讞；新北地檢署通知她今天上午10時到案執行，她請假未獲准仍未報到，檢察官將依法拘提通緝。

丁小芹從2015年8月起，在旋轉拍賣、蝦皮拍賣販賣多款名牌手提包、鞋子，以及衣服、導入儀、化妝箱、修容盤等商品，事後陸續被被12名買家聯合控訴賣假貨和不出貨。

丁小芹在名牌精品商品訊息還打出「9成新、保卡、保證書、紙袋全齊」等訊息，有3名買家分別以7500元至4萬元金額購買後，懷疑是假貨，自行送原廠鑑定，確認是仿冒品，要求丁小芹退款；另有9名買家花了800多元到3萬多元購買全新的化妝品、衣服等物品後，卻收到的已使用過的二手貨，甚至匯款卻沒收到商品。