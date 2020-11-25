「海豚灣戀人」童星殺人改判17年 死者母：法官還公道

因偶像劇「海豚灣戀人」走紅的童星王欣逸，2016年為幫朋友出氣，和同夥拿西瓜刀、球棒痛毆曲姓少年；曲頭部重創昏迷，翌年1月死去。台灣高等法院今依殺人罪判4名被告有罪且加重刑度，王遭處17年徒刑，共犯林泓嶸、林政豪被判15年徒刑，一審無罪的女子陳露改判刑12年。曲母聆判後說「感謝二審法官伸張正義」。

王欣逸曾演過「海豚灣戀人」、「綠光森林」等多部戲劇，但除本案外，他另涉一起教唆犯恐嚇危害安全罪，一審被處2月得易科罰金之刑，高院在開庭時，他經傳喚未到，高院4月29日駁回上訴定讞。

檢警調查，王欣逸（25歲）得知葉姓友人和另名李姓少年有糾紛，2016年7月21日和2名林姓、陳姓及王姓友人，晚上10點多分別持西瓜刀、球棒等打算教訓李，一行人跑到對方在蘆竹的住家，李和林姓、曲姓友人嚇得拔腿就跑，但仍被追趕。

曲姓少年因行動不便，遭王欣逸等人包圍。王拿球棒痛毆他頭部9下，其他人拿刀揮砍、痛毆，曲倒地失去意識，眾人才離去。曲被送醫，因腦部受創呈現重度昏迷、氣血胸，檢方當年10月依殺人未遂罪起訴王等5人。

桃院審酌王等人並不認識曲，無深仇大恨，卻圍毆手無寸鐵、無反抗力的曲致死，迄今也只賠償喪葬費，對事發過程避重就輕，判王欣逸15年徒刑、共犯林泓嶸、林政豪依傷害致死罪判刑13年，而女子陳露無罪。另外，王的哥哥王鳴逸在一審判決前就遭通緝。

高院開庭時，林泓嶸表示沒有要殺曲，他只是陪同去，況且他手上的開山刀「很鈍」。但林的說法馬上遭法官質疑「都砍成那樣了，還說很鈍？」，指若刀很鈍還能砍死人，下手力道豈非大？檢察官指出，一審對林泓嶸、林政豪只論以傷害致死罪，罪名竟和王欣逸不同，但林泓嶸拿的是開山刀，在刀棍齊下的關鍵26秒死者肺部遭穿刺，與開山刀有相當因果關係。