單親媽媽下藥勒斃年幼兒女 法院：不判死刑有違天理

新北一名吳姓單親媽媽因生活壓力太大，今年2月下藥迷昏6歲兒子和7歲女兒，用童軍繩將人殘忍勒斃；新北地院調查，吳女行凶時見兒女反抗仍執意動手，犯後又未能悔過，已達兩公約「情節最重大之罪」，認為「不判處死刑，有違天理」，因此依殺人罪判她死刑。可上訴。

判決指出，吳女2014年離婚後獨自扶養一對兒女，由於工作不穩定，生活時常得靠兄嫂救濟，加上離婚後的感情不順，種種壓力導致罹患憂鬱症，平時得靠藥物控制病情。

今年2月13日，吳女因生活作息和對小孩的教養方式等問題與家人發生摩擦，一氣之下帶著小孩投宿汽車旅館。當天晚上，吳女已萌生殺意，曾企圖用枕頭悶死兒女，但因為對方反抗沒得逞，15日才先下藥將小孩迷昏，再用童軍繩將人勒斃。

審理時，吳女坦承不諱，但始終未向其他家屬道歉認錯。她辯稱，這7年都是她在撫養兒女，獨自一個人面對輿論壓力和異樣眼光，找工作也不順遂，為了照顧他們，已經完全沒有自由。

合議庭認為，吳女的辯詞是在正當化自己勒斃兒女的犯行，教化她已非易事。此外，吳女行凶時，其兒女曾哭泣抵抗，但她不僅沒罷手，還加重力道，行為極端惡劣，泯滅人性，已符合兩公約「情節最重大之罪」，如果不與社會永久隔離，日後恐因小事或情緒管理不佳再犯。

合議庭指出，我國刑法殺人罪有死刑規定，顯見民意的反應就是犯下殺人罪，特別是人神共憤的犯嫌，依法是可以判處死刑的。吳女殘忍殺害自己親生兒女，行為已罪無可赦，不判處死刑，有違天理。