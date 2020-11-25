司法院長指法官信任度53.9%是強心針 與OECD國家一樣
台灣高等法院今舉辦法律座談會，邀請最高法院庭長、檢察官和律師、學者專家與會。司法院長許宗力致詞時表示，現階段部分案件不能上訴到最高法院，有些法律爭議只停留在二審，因此高院舉辦的法律座談會就更顯重要，減少裁判歧異，提升裁判品質，才能提升人民對司法的信任。許並指今年民調顯示對法官信任度達53.9%，「替大家打了一劑強心針」。
許宗力說，民調數據與經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均數一樣，這是全體司法人共同努力的成果，希望能繼續保持。
目前最高法院和最高行政法院已成立大法庭，大法庭的主要任務，是整合終審法院各庭之間的法律見解，但因部分案件無法上訴到最高法院，一些法律問題只停留在二審，許宗力認為高院召開的法律座談會對法官辦案、法學研究，極具參考價值外。
高等法院院長李彥文表示，今年民事類提案共有54則，刑事類則有26則，因不管法律規定多詳細，具體案件的審判上難免會遇到問題，也難免會有不同見解。外界對為何適用法律不一致有不好的觀感，李希望各法院若發現有裁判見解歧異、或有爭議的法律問題，都能提交高院法律座談會討論。
高等檢察署檢察長邢泰釗以貴賓身分致詞，他表示台高院每年舉辦的法律座談會，討論的問題都是實務上有爭論或社會關注的議題，結論都經嚴謹辯論，也是檢察官在處理案件時的重要參考。邢說，座談會若干提案與檢察官息息相關，檢方也派兩名檢察官參與討論，希望能集思廣益。
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