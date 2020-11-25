不怕你知 台南明起連3天全市同步執行取締酒駕

入夜溫度驟降，不少人習慣進補酒駕機率增，台南市警方將於明起至28日連3天，全市同步執行取締酒駕勤務。

警方這次也事前向外界宣導大規模取締酒駕勤務，警方表示，隨著季節轉變，入夜薑母鴨、燒酒雞店家總是門庭若市，市警局有鑑於將進入酒駕高峰期，26日起至28日止，為期3天全市同步執行取締酒駕勤務。

學甲警分局也由分局長翁誌宏率領執勤同仁至轄區內薑母鴨店及熱炒店家宣導酒後不開車，建議搭乘大眾交通工具或是小黃代駕回家，希望能降低酒駕肇事率。

警方並提醒，民眾進補薑母鴨等含酒精料理，仍可能超過酒測值，影響行車的判斷力，一旦騎車或駕車酒測超標，將觸犯公共危險罪，呼籲民眾千萬不要以身試法，補了身體瘦了荷包及造成自己與他人的危險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康