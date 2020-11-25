單親媽下藥勒斃6歲、8歲兒女 法院依殺人罪判處死刑

新北一名吳姓單親媽媽疑因生活壓力太大，今年2月下藥迷昏6歲兒子和8歲女兒，將2人勒斃後又服藥輕生。她經前夫發現獲救倖存，但因為身背2條人命，今天被新北地院依殺人罪判處死刑。可上訴。

檢警調查，吳女2014年離婚後獨自扶養一對兒女，由於工作不穩定，生活時常得靠兄嫂救濟，加上離婚後的感情不順，種種壓力導致罹患憂鬱症，平時得靠藥物控制病情。

今年2月13日，吳女因生活作息和對小孩的教養方式等問題與家人發生摩擦，一氣之下帶著小孩投宿汽車旅館。當天晚上，吳女已萌生殺意，曾企圖用枕頭悶死兒女，但因為對方反抗沒得逞，15日才先下藥將小孩迷昏，再用童軍繩將人勒斃。

吳女犯案後，服用了大量藥物和酒精，一心求死，但因為傳給前夫的簡訊提到「我去陪孩子了，不然他們黃泉路上會很孤單」等語，引起前夫注意，經醫院搶救而倖存。

偵訊時時，律師聲請精神鑑定，但吳女坦承犯行，並稱自己案發前意識十分清楚，能判斷自己在做什麼事，也知道行為會導致兒女死亡結果。另外，她在案發前曾做生心功能檢查，檢查結果也在標準範圍內。

檢方認為，縱使吳女有心理憂鬱傾向，但她已尋求專業精神科診所諮商並定期服用藥物，案發時也能分辨自己在做什麼事，犯後也坦承不諱，最後認定無送請精神鑑定必要，依殺人罪起訴。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )