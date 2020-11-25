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墾丁鐘乳石柱遭鋸竊案 墾管處：文資法最重可罰2千萬

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

墾丁國家公園社頂山區一處鐘乳石洞，日前發現多根鐘乳石柱遭人鋸斷竊走，墾管處定位後確認是社頂高位珊瑚礁自然保留區內，且鋸痕平整，判斷非舊痕，請保7總隊第8大隊依文化資產保存法究辦；因林務局和林試所在洞穴附近有工程，周邊進出沒有管制，能找到少數未封閉洞穴的人，應對當地地形很熟悉，警方根據地緣關係和現場遺留的飼料麻袋調查。

墾管處說，在國家公園內竊取石筍、鐘乳石、珊瑚礁石等天然資源，依國家公園法最重可處有期徒刑1年，遭鋸斷竊走的鐘乳石洞穴地點偏僻，位於林務局墾丁國家公園森林遊樂區未開放的後場區，屬林業試驗所恆春分所管理維護的土地，經衛星定位確認是在社頂高位珊瑚礁自然保留區內，附近正進行阻隔梅花鹿進入區內的菱形網架設工程。

墾管處說，社頂高位珊瑚礁自然保留區內的鐘乳石，屬文資法第3條第9項：「自然地景、自然紀念物：指具保育自然價值之自然區域、特殊地形、地質現象、珍貴稀有目物及礦物」，破壞者可處6月以上、5年以下徒刑，得併科50萬以上2000萬元以下罰金，已請保7總隊第8大隊依文化資產保存法究辦

墾丁隆起山丘多屬珊瑚礁岩地形，在鵝鑾鼻籠仔埔、墾丁社頂形成諸多鐘乳石洞，早年曾傳出鐘乳石被盜鋸，墾丁國家公園1984年成立後，墾管處全面清查鐘乳石洞穴，將上百個洞穴封閉上鎖並建檔後，未再傳出盜案；這次被竊的鐘乳石洞穴，不在墾管處建檔列管的「密件」內，當地潘姓居民去年發現後未通報官方，沒想到日前發現至少有3根鐘乳石柱被盜，警方連日來從地緣關係和現場遺留的飼料麻袋追查，但無重大進展。

墾丁國家公園社頂山區一處鐘乳石洞，日前發現多根鐘乳石柱遭人鋸斷竊走，墾管處定位後確認是社頂高位珊瑚礁自然保留區內，且鋸痕平整，判斷非舊痕。記者潘欣中／翻攝
墾丁國家公園社頂山區一處鐘乳石洞，日前發現多根鐘乳石柱遭人鋸斷竊走，墾管處定位後確認是社頂高位珊瑚礁自然保留區內，且鋸痕平整，判斷非舊痕。記者潘欣中／翻攝
墾丁國家公園社頂山區一處鐘乳石洞，日前發現多根鐘乳石柱遭人鋸斷竊走，墾管處定位後確認是社頂高位珊瑚礁自然保留區內。記者潘欣中／翻攝
墾丁國家公園社頂山區一處鐘乳石洞，日前發現多根鐘乳石柱遭人鋸斷竊走，墾管處定位後確認是社頂高位珊瑚礁自然保留區內。記者潘欣中／翻攝

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