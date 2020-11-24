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醫師沒聽話開藥 六旬男暴怒砸診所被判4個月有期徒刑

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一家診所醫師沒按照莊姓病人「指示」開藥，不但被罵，診所還當場被砸，護理師嚇得報警，事後莊男被依強暴妨害醫療人員執行醫療業務，彰化地方法院判處有期徒刑4個月，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，年屆六旬的莊男今年8月某日晚間到彰化某診所看病，拿藥時看到藥袋裡裝的不是他要求醫師開立的藥物，一時暴怒，隨手拿起診所內的伸縮圓凳先砸診間塑膠門，再砸診所佈告欄，一面砸一面大罵醫師不夠專業。

當時診所內的候診病人紛紛走避，本來要看病的民眾都跑光了，診所護理師連忙報案，警方趕到帶回莊男接受偵訊和移送。過去兩個多月，診所謝姓醫師不願追究病人暴怒和砸毀診所設施、器物，莊男卻餘怒未消，不但拒絕調解，還稱謝姓醫師是「無良醫生」。

法官審理時認為，謝姓醫師遵循專業判斷及相關規定、醫療資源有限等考量，拒絕提供莊男指定的處方藥物，莊男對此忿忿不平，且犯後態度不好，法官考量莊男學歷、收入，依強暴妨害執行醫療業務，判處他4個月有期徒刑，得易科罰金。

砸診所的六旬男子被彰化地方法院判處4個月有期徒刑，可上訴。記者簡慧珍／攝影
砸診所的六旬男子被彰化地方法院判處4個月有期徒刑，可上訴。記者簡慧珍／攝影

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