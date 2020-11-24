為躲債變造橋檢傳票騙將入獄 女子遭判1年

陳姓女子為躲避葉姓兄妹催討債務，竟大膽下載橋頭地檢署執行傳票修改，並謊稱自己即將入監服刑，無法還債。葉姓女子發現後告發，橋頭地院依偽造文書罪判陳女1年，緩刑2年。

橋頭地方法院簡易庭審理後認為，陳女雖因一時失慮犯法，且其所為損害橋頭地檢署的正確性，但她犯後坦承犯行表達懊悔，應無再犯之虞，因此暫不執行徒刑，併予宣告緩刑2年。另外，陳女緩刑期間還需接受2場法治教育，並交付保護管束。

判決指出，陳姓女子因積欠葉姓女子哥哥債務，她為躲避兄妹兩人追討債務，竟在今年5月間上網下載「橋頭地方檢察署執行傳票」，並將傳票上的受刑人地址、姓名、性別、出生年月日、案由罪名等資料改成自己，再拍照傳給葉姓兄妹，謊稱自己因即將入獄無法還債。

葉姓女子發現後向檢方告發，橋頭地方法院簡易庭日前審理後，依偽造文書罪判處她1年徒刑，全案可上訴。