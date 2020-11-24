誰殺死了李新？蕓賞珠寶要賠郭新政100萬元確定！
前台北市議員李新4年前從前妻住處11樓墜地身亡，死因引諸多揣測，李新前女友郭新政在臉書成立粉絲專頁「誰摔死了李新」，以類戲劇手法拍攝影片，並向蕓賞珠寶提訴訟求償500萬元懲罰性違約金，一審判蕓賞珠寶、負責人嚴嘉慧各應賠償郭新政55萬元，共110萬元；案經上訴，台灣高等法院今改判蕓賞珠寶應賠償郭新政100萬元，嚴嘉慧免賠確定。
高院指出，依照雙方協議書內容等，可知嚴嘉慧不是協議當事人，郭新政請求嚴嘉慧給付違約金無理由；再者，郭新政認為蕓賞珠寶在臉書指控她藉機勒索，侵害名譽，而雙方協議約定蕓賞珠寶應於2014年5月31日前對郭發表道歉聲明，若違反協議應支付500萬元違約金。
蕓賞公司雖主張是遭郭新政詐欺、脅迫才簽署協議，但並未舉證證明，故不得撤銷協議。蕓賞公司至今仍未發表道歉聲明，依約應給付違約金。高院審酌約定違約金數額的過程、蕓賞公司違約程度等，認為原本違約金500萬元顯然過高，應酌減至100萬元。
2014年這場珠寶糾紛起因於2014年，「沈記玉飾」公司小開沈昊諺，因缺錢而利用家族名號，向同業謊稱可以代銷珠寶，拿走2億元珠寶、鑽石和柏金包，卻典當換現金，沈遭判刑5年4月定讞；捲入糾紛的郭新政被判刑4月定讞。
郭新政提告主張，她2014年借款給沈贖回典當的珠寶，但蕓賞珠寶負責人嚴嘉慧認為珠寶是她被沈騙走的，最後由羅淑蕾介入協調，三方最後在當鋪簽署「借款清償及珠寶返還協議書」，約定蕓賞珠寶要以7147萬買回珠寶，另嚴嘉慧在臉書批評她，嚴應該登報道歉，否則得支付500萬元違約金。她認為，嚴嘉慧事後未履約，更反告她詐欺，已經違反協議內容，故提告請求賠償500萬元。
蕓賞珠寶、嚴嘉慧則抗辯，當初是受郭新政脅迫才簽署協議書，協議書應屬無效，且在向法院提出詐欺訴訟時，就等同於撤銷當初的協議，協議書內容早已失去效力。
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