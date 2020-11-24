快訊

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誰殺死了李新？蕓賞珠寶要賠郭新政100萬元確定！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

前台北市議員李新4年前從前妻住處11樓墜地身亡，死因引諸多揣測，李新前女友郭新政在臉書成立粉絲專頁「誰摔死了李新」，以類戲劇手法拍攝影片，並向蕓賞珠寶提訴訟求償500萬元懲罰性違約金，一審判蕓賞珠寶、負責人嚴嘉慧各應賠償郭新政55萬元，共110萬元；案經上訴，台灣高等法院今改判蕓賞珠寶應賠償郭新政100萬元，嚴嘉慧免賠確定。

高院指出，依照雙方協議書內容等，可知嚴嘉慧不是協議當事人，郭新政請求嚴嘉慧給付違約金無理由；再者，郭新政認為蕓賞珠寶在臉書指控她藉機勒索，侵害名譽，而雙方協議約定蕓賞珠寶應於2014年5月31日前對郭發表道歉聲明，若違反協議應支付500萬元違約金。

蕓賞公司雖主張是遭郭新政詐欺、脅迫才簽署協議，但並未舉證證明，故不得撤銷協議。蕓賞公司至今仍未發表道歉聲明，依約應給付違約金。高院審酌約定違約金數額的過程、蕓賞公司違約程度等，認為原本違約金500萬元顯然過高，應酌減至100萬元。

2014年這場珠寶糾紛起因於2014年，「沈記玉飾」公司小開沈昊諺，因缺錢而利用家族名號，向同業謊稱可以代銷珠寶，拿走2億元珠寶、鑽石和柏金包，卻典當換現金，沈遭判刑5年4月定讞；捲入糾紛的郭新政被判刑4月定讞。

郭新政提告主張，她2014年借款給沈贖回典當的珠寶，但蕓賞珠寶負責人嚴嘉慧認為珠寶是她被沈騙走的，最後由羅淑蕾介入協調，三方最後在當鋪簽署「借款清償及珠寶返還協議書」，約定蕓賞珠寶要以7147萬買回珠寶，另嚴嘉慧在臉書批評她，嚴應該登報道歉，否則得支付500萬元違約金。她認為，嚴嘉慧事後未履約，更反告她詐欺，已經違反協議內容，故提告請求賠償500萬元。

蕓賞珠寶、嚴嘉慧則抗辯，當初是受郭新政脅迫才簽署協議書，協議書應屬無效，且在向法院提出詐欺訴訟時，就等同於撤銷當初的協議，協議書內容早已失去效力。

郭新政。圖／聯合報系資料照片
郭新政。圖／聯合報系資料照片

珠寶 郭新政 李新

延伸閱讀

永遠的紅毯白月光！回顧桂綸鎂的清新性感紅毯造型史，太絕美成一代仙氣代名詞

當媽後徐若瑄辣度不減！回顧不敗女神的絕美紅毯造型，「高級性感」成最美常勝軍

金馬紅毯／郭書瑤爆乳開衩、楊千霈典雅流蘇、大霈低胸馬甲、陳雪甄星空洋裝　紅毯5美是她們

6.29克拉鑽戒主人提告討153萬元 郭新政獲判免賠確定！

相關新聞

「愛情的騙子我問你」到處放 劉建國向陳斐娟求償又輸

立法委員劉建國不滿主持人陳斐娟在臉書貼文「劉建國是愛情騙子」預告節目內容，提損害賠償訴訟，求償50萬元並要求道歉、刪文，...

球星張宗憲涉持大麻電子菸 緩起訴確定

曾為中華男籃代表隊國手的張宗憲涉嫌持有大麻電子菸，今年7月間遭警查獲。台北地檢署偵查終結，將張宗憲緩起訴處分，並須接受戒...

大安森林公園捷運套房拍賣 12月1日台北分署登場

法務部行政執行署台北分署拍賣的遠航客機經2次流標，將於12月1日「123聯合拍賣」中第3次登場，底價降到450萬元，相當...

京倫董娘涉詐14億遭判刑 今指控閨蜜女富商洗錢

藝人侯佩岑代言的「英倫產後護理之家」為京倫集團經營，該集團董事長胡白玫夫婦被控因小南門投資案詐騙胡的閨蜜、新加坡女富商李...

誰殺死了李新？蕓賞珠寶要賠郭新政100萬元確定！

前台北市議員李新4年前從前妻住處11樓墜地身亡，死因引諸多揣測，李新前女友郭新政在臉書成立粉絲專頁「誰摔死了李新」，以類...

通緝犯坦承遇警持槍逃逸 檢認證據不足不起訴

陳姓通緝犯今年8月在新北土城某社區大樓巧遇查案員警，心虛拔腿就跑引起注意，還被控逃跑時持槍指向員警，涉妨害公務和槍砲等罪...

新手爸不滿兒子哭鬧 搖晃至腦部急性出血法院判刑8月

周姓男子2019年間不滿5月大的兒子哭鬧，持物品傷害兒子造成瘀傷，又在飯店房間搖晃兒子、口咬手肘，致硬腦膜下血腫、雙眼視...

北市消防員監守自盜詐領警報器 裁定羈押禁見

台北市消防局第三救災救護大隊松山中隊八德分隊前消防員范峻恩，以人頭偽填申報書，1年詐領245具火災警報器監守自盜，不法犯...

影／高雄議員認罪撞死人遭批沒悔悟 檢方當面喊不同意緩刑

民進黨高雄市議員韓賜村今年5月涉開車擦撞造成余姓騎士死亡，檢方認定他闖紅燈，依過失致死罪嫌起訴，韓今天首次到高雄地院出庭...

昔日酒店大亨不滿開單 脫口辱警起訴妨害公務

昔日酒店大亨焦治國不滿違規停車被新北警方開單，脫口辱罵「王八蛋」等語，見員警要以妨害公務逮捕自己，又與2名子女一起抵抗阻...

基市府建管人員收快單費貪汙起訴 賄款343萬基檢全追回

基隆地檢署偵辦基隆市政府都市發展處建管科黃姓約僱人員，涉嫌收取跑照業者、建商、營造廠交付的「快單費」賄款，全計達343萬...

撒旦之母炸彈客後壁黨部放爆裂物 台南地院判9年6月

炸彈客吳富鋐因不滿中國國民黨及政局、時事，竟製作「撒旦之母」TATP炸彈，以5萬元吸收賀姓男子加入，吳去年底總統大選期間...

熱門新聞

嘉義醫院主任女兒在韓國遭酒駕撞死 夫婦哀痛向青瓦台連署

引蔡英文認有疏失…馬國女大生家屬要台國賠 不判死將爭取引渡

沒有臉見人！殺害女大生凶嫌父母走避外地只敢深夜返家

「體育老師」教室露鳥 警掌握對象疑學校非正式人員

稱少年無力葬父 男開直播募得善款卻侵吞307萬遭起訴

自稱體育老師教室全裸自拍 盧秀燕：如在台中一定揪出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。