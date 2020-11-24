「愛情的騙子我問你」到處放 劉建國向陳斐娟求償又輸

立法委員劉建國不滿主持人陳斐娟在臉書貼文「劉建國是愛情騙子」預告節目內容，提損害賠償訴訟，求償50萬元並要求道歉、刪文，但台北地院判敗訴。劉上訴，他的律師稱選舉時對手以「愛情騙子」來形容劉，雲林街巷還有人開宣傳車放送陳小雲名曲「愛情的騙子我問你」，但台灣高等法院今駁回。

劉建國主張，陳斐娟2017年10月5日邀請李婉鈺以來賓身分參與節目錄製，並在節目中訪問李女與他的感情內幕，節目錄完後，陳女在她經營的「阿娟的FreeStyle-主持人陳斐娟」臉書粉絲專頁發表「獨爆：劉建國其實是愛情騙子」文章，侵害他名譽權。

北院開庭時，劉建國的律師指陳斐娟非單純引用李婉鈺的言論，因李婉鈺沒有說劉不忠，且陳斐娟貼文前沒有向劉求證或詢問回應，是故意侵害他的名譽權。陳斐娟抗辯，指李婉鈺曾在節目中說和劉建國論及婚嫁，且劉曾答應李女要開記者會澄清，但他為了自身政治前途而背棄承諾。陳斐娟說曾邀劉上節目說明但遭拒，劉身為政治人物本該受監督，她認為劉濫訴，想「以訟封口」。

北院認為陳斐娟提及「騙子」，是預告「李婉鈺在節目訪談時提及劉感情欺騙」之事，事件非純涉私德，而是「可受公評之事」，無不法。

高院開庭時，法官詢問劉的律師「李婉鈺在節目中有沒有說劉是『愛情騙子』？」，律師表示陳斐娟在原審自認李婉鈺錄製時沒有這樣說；法官當庭勘驗節目影片，確認李女並未說劉是愛情騙子。

律師認為陳斐娟曾說貼文是「節目預告」而非個人言論，主張這是傳遞不實事實的商業廣告。律師說，在立委選舉期間，對手不僅拿「愛情騙子」來形容劉，還有人開宣傳車放送「愛情的騙子我問你」這首歌，劉沒有欺騙李婉鈺，這是不實言論，但陳斐娟在臉書上這樣寫，不知情的人會以為他真的是愛情騙子。