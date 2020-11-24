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球星張宗憲涉持大麻電子菸 緩起訴確定

中央社 / 台北24日電

曾為中華男籃代表隊國手的張宗憲涉嫌持有大麻電子菸，今年7月間遭警查獲。 聯合報系資料照
曾為中華男籃代表隊國手的張宗憲涉嫌持有大麻電子菸，今年7月間遭警查獲。 聯合報系資料照

曾為中華男籃代表隊國手的張宗憲涉嫌持有大麻電子菸，今年7月間遭警查獲。台北地檢署偵查終結，將張宗憲緩起訴處分，並須接受戒癮治療；案經高檢署駁回再議，緩起訴確定。

台北市警察局大安分局今年7月間在市民大道和安東街口進行臨檢攔查時，發現單獨搭乘計程車的張宗憲所攜帶電子菸的菸油有大麻成分，隨即帶回偵訊，並依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。檢察官複訊後，諭令張宗憲限制住居後請回。

張宗憲原本效力東南亞職業籃球聯賽（ABL）的寶島夢想家，寶島夢想家在他被查獲後發布聲明表示，即刻起處以開除並立即離隊之處分。

台北地檢署偵辦後，認為張宗憲坦承犯行、犯後態度良好，10月間予以緩起訴處分，並接受戒癮治療；檢方依職權送再議，台灣高等檢察署駁回再議，張緩起訴確定。

電子菸 大麻 張宗憲

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