聽新聞
test
0:00 / 0:00
球星張宗憲涉持大麻電子菸 緩起訴確定
曾為中華男籃代表隊國手的張宗憲涉嫌持有大麻電子菸，今年7月間遭警查獲。台北地檢署偵查終結，將張宗憲緩起訴處分，並須接受戒癮治療；案經高檢署駁回再議，緩起訴確定。
台北市警察局大安分局今年7月間在市民大道和安東街口進行臨檢攔查時，發現單獨搭乘計程車的張宗憲所攜帶電子菸的菸油有大麻成分，隨即帶回偵訊，並依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。檢察官複訊後，諭令張宗憲限制住居後請回。
張宗憲原本效力東南亞職業籃球聯賽（ABL）的寶島夢想家，寶島夢想家在他被查獲後發布聲明表示，即刻起處以開除並立即離隊之處分。
台北地檢署偵辦後，認為張宗憲坦承犯行、犯後態度良好，10月間予以緩起訴處分，並接受戒癮治療；檢方依職權送再議，台灣高等檢察署駁回再議，張緩起訴確定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言