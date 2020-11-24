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新手爸不滿兒子哭鬧 搖晃至腦部急性出血法院判刑8月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

周姓男子2019年間不滿5月大的兒子哭鬧，持物品傷害兒子造成瘀傷，又在飯店房間搖晃兒子、口咬手肘，致硬腦膜下血腫、雙眼視網膜下出血。士林地院今天宣判，認定傷勢未達重傷害，以成年人故意對兒童傷害罪2罪，1罪處3月徒刑可易科罰金，另一罪判處8月徒刑。

判決指出，周男帶著5月大兒子和鄭姓女友入住新店白金花園酒店，2019年5月初在房間內以長型物體或不詳器具傷害兒子，造成兩側屁股、臉頰、頭皮、腳底瘀傷。同年月20日前3天，在房間內「搖晃」兒子，又口咬兒子左手肘，導致受有硬腦膜下血腫、雙眼視網膜下出血及左手肘咬痕紅腫等傷害。

醫院通報，檢方分案調查。周男辯稱，當天凌晨泡奶，看到兒子溢奶，眼神呈現不能呼吸、猙獰，有搖晃叫他，但沒有反應，第一次遇到這種狀況，就咬他的屁股手肘，想說用痛覺看看，有跟醫師說家離榮總近，先回飯店收東西時，發現兒子癱軟，緊急開車送往榮總。

周強調沒有傷害兒子，女友沒生過小孩，無協助照顧兒子，都是自己泡奶、換尿布等；祖母證稱，每天幫小孩洗澡，沒有發現受傷。

榮總評估，小孩受有急性嚴重硬腦膜下出血、雙側視網膜下出血，身體有多處外傷，腦部傷勢為三日內急性出血；傷勢符合受虐性頭部創傷，要慎重考慮非意外造成傷勢。另，鑑定報告指出，腦部出血等傷勢，非從飯店家具掉落造成傷害。

法院審酌，小孩傷勢非一般照護情況下搖晃所致，周男是小孩生父，案發前獨自照護兒子，應有相當情感，縱使因兒子哭鬧，心情煩悶下手傷害，應不致有重傷害之意，且經內科降腦壓治療及保守治療，未經外科手術，追蹤腦部超音波無惡化，未達重傷害程度。

全案依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑3月，可易科罰金9萬元；又成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑8月。可上訴。

周姓男子2019年間不滿5月大的兒子哭鬧，持物品傷害兒子造成瘀傷，又在飯店房間搖晃兒子、口咬手肘，致硬腦膜下血腫、雙眼視網膜下出血。示意圖／ingimage
周姓男子2019年間不滿5月大的兒子哭鬧，持物品傷害兒子造成瘀傷，又在飯店房間搖晃兒子、口咬手肘，致硬腦膜下血腫、雙眼視網膜下出血。示意圖／ingimage

傷害罪

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