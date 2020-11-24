恐怖！自稱老師把午睡學生當背景露下體 中市警追查中

民進黨台中市議員今在議會踢爆疑中市教師在教室裸露下體，有的照片還清晰可見學童趴著午睡，行徑超誇張。議員指出，這是民眾在推特上發現的，這名男子還在網路揪房客要一起在西屯租屋。教育局、警察局展開調查，但發現這名男子已撤帳號。

台中市議會總質詢，首度出現如此誇張的內容。議員林祈烽、施志昌、楊典忠與鄭功進指出有民眾截圖向議員爆料，擔心這名男子自稱是體育教師，且場景都有不少是在教室上課期間，包括把一名趴在桌上午睡的學童當背景入鏡，這名男子字裡行間都點出自己的身分是教師。

議員質詢引起各校重視，警察局也派員取得議員相關資料，包括無法在議會公開質詢的照片等。議員拿到的截圖可以清楚看到這名男子的正面、側面照片，還有學生書包、提袋，教室內教師用的藍色塑膠椅也明白看出「國小」國字。