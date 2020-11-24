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京倫董娘涉詐14億遭判刑 今指控閨蜜女富商洗錢

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

藝人侯佩岑代言的「英倫產後護理之家」為京倫集團經營，該集團董事長胡白玫夫婦被控因小南門投資案詐騙胡的閨蜜、新加坡女富商李承恩14億，夫婦分別被台北地院判刑有期徒刑4年10月、5年6月，胡白玫今天開記者會表示這僅是單純民事糾紛，會鬧到刑事是因李承恩有一個「涉嫌洗錢」的把柄在她手上，所以才先發制人，明天會拿相關證據到法院檢舉。

胡白玫表示，2014年李承恩想要離婚，擔憂財產分半，跟她說要弄一個人頭帳戶藏私房錢，她願意幫忙，便親自到新加坡開戶，開了4、5間銀行戶頭，當天下午4點多，李承恩載她回家，回家後李的老公用廣東話說「搞定了嗎？」李回「搞定！」她才發現不對勁。

之後李用她的銀行戶頭成立一間公司，這幾年她陸續發現，她在新加坡的帳戶有莫名貸款紀錄，透過律師往海外追查，發現是李用她帳戶跟先生開立的上市公司領取高額顧問費，涉嫌掏空投資人的錢，涉嫌特別背信、偽造文書。

胡白玫指出，她跟李是認識20多年的閨蜜，發生小南門投資案糾紛，她不解明明只是單純民事官司，卻演變成刑事官司，「李絕不是只因錢的事在吵，李是怕太多把柄在她手上，打算先發制人，鬧到刑事；她顧念舊情，不斷隱忍」。

胡白玫喊冤，小南門投資案發生時，當下想法是雙方調解，看如何解決，但2個月後，李主動到調查局做筆錄，當時她努力處理土地一事，盼能完成合約，絕不是詐騙。

胡白玫說，明天就會拿掌握的證據包括出入境證明、雙方對話紀錄、她在新加坡的帳戶紀錄等，到法院檢舉。

胡白玫、李俊琳夫婦因小南門投資案糾紛，遭台北地方法院依共同背信罪、共同詐欺罪，分別判處有期徒刑4年10月、5年6月，兩人分別被沒收犯罪所得5億9000元。

李承恩指控，2011年時和胡白玫夫婦合開境外公司，並投資台灣不動產交易；去年她來台查帳，發現多年來投資超過14億元，只追回320萬元，向調查局檢舉李俊琳、胡白玫涉嫌業務侵占罪。

檢方指控，胡白玫夫婦2012年以投資由國防部釋出、位於小南門地段的國有土地為由邀李承恩投資，雖標案後來喊卡，但胡白玫夫婦卻於2015年再以公司資金不足，要求李承恩再匯款2億元，被查出以4億元款項填補集團財務缺口。

京倫集團總經理胡白玫。記者蔡翼謙／攝影
京倫集團總經理胡白玫。記者蔡翼謙／攝影

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