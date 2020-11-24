影／高雄議員認罪撞死人遭批沒悔悟 檢方當面喊不同意緩刑

民進黨高雄市議員韓賜村今年5月涉開車擦撞造成余姓騎士死亡，檢方認定他闖紅燈，依過失致死罪嫌起訴，韓今天首次到高雄地院出庭，先表達承認犯行，卻又稱案發時雙向都屬紅燈，遭法官拿彩色照片佐證對方是綠燈反駁，檢察官因此批沒真心悔悟，建議不給緩刑；全案已定12月10日宣判。

現任高市議會民進黨團總召的韓賜村（61歲）先前涉侵占案被判刑2年、緩刑5年定讞，再遭判刑恐影響緩刑，他今天出庭後說「那就坦然面對」，如果法官願意讓他彌補，他就盡量做。

起訴指控，韓賜村今年5月7日下午5點22分許，開車沿高雄小港區沿海一路往北，行經該路與長興街的路口時已轉為紅燈，他仍貿然穿越路口，便擦撞從長興街口出來的余姓騎士，再擦撞徐姓騎士，導致余顱內出血合併嚴重腦水腫、脾臟破裂、右骨盆骨折、左側多根肋骨骨折及血胸、出血性休克等重傷，送醫搶救仍在同月12日不治死亡。

韓賜村今天上午獨自出庭，未請律師，法官一開始就詢問針對過失致死犯行有無意見，他明確回答「我承認！」法官也接著取得韓的同意，將此案改為簡式審判程序、由單1名法官獨任審理。

韓賜村雖認罪，確認道路事故現場圖、車禍鑑定報告等事證時，忍不住再提起案情，指他跟余姓騎士的兩個路口，當下同時紅燈約2、3秒，且余在待轉區才離他比較近，還辯如果對方那邊不是紅燈，他一定會撞倒一排車輛；韓還說，余姓騎士先被送往小港醫院沒立即開刀，後來家屬要求下轉送高醫，耗掉3小時醫療時間。

韓賜村的說法引發法官質疑是否爭執案情？韓趕緊解釋，「我沒有逃避責任，對方人往生，我只能概括承受」他也在13天治喪期間每天都去，給予慰問金，取得家屬諒解並和解，對方律師開庭也替他求情，韓強調，提出這些情況只是給法官參考。

但法官認為，韓賜村所講的已經牽涉犯行、犯後態度等，當庭要他確認清楚是否勘驗事證，此時韓賜村突陷沉默數10秒，法官便問是否先休庭，韓回答「不需要」，並同意不另調查證據。

接著進行辯論程序，韓賜村仍忍不住再提「兩邊號誌同時都紅燈」，法官直接翻出卷宗的照片「要不要看這彩色的」，強調被害人是綠燈，他於是打住不再說；檢方聽聞他的說法多次搖頭表現出不認同。