昔日酒店大亨不滿開單 脫口辱警起訴妨害公務

昔日酒店大亨焦治國不滿違規停車被新北警方開單，脫口辱罵「王八蛋」等語，見員警要以妨害公務逮捕自己，又與2名子女一起抵抗阻攔，結果全都被上銬法辦，今天被新北地檢署依妨害公務起訴。

據了解，焦治國早年做法拍屋起家，後來投資經營旅館，遭控媒介性交易因而被稱為「酒店大亨」，曾因妨害風化罪被判刑，卻花費260萬元找遊民頂替入獄服刑，此後屢躍媒體版面。

9年前，一名大陸女子來台觀光，中途脫團跑到派出所控告焦治國始亂終棄，遺棄她與在大陸所生的私生子，事件鬧得沸沸揚揚，官司纏訟3、4年之久。另外，焦治國近年也因債務、牽錯機車等問題官司纏身，不過由於逐漸轉型正派經營，也漸享譽「飯店大亨」美名。

起訴指出，焦治國今年3月因為在新北是三峽區大德路違規停車，被當地派出所員警攔下開單，心生不滿之下，脫口辱罵對方「不要拿雞X毛當令箭」、「禍害」、「我講你不要王八蛋」等語，還嗆「誰辦誰還不知道」、「你不辦是孫子」等語。

後來，焦治國見員警要以妨害公務逮捕自己，又與聞訊趕來助陣的2名子女一起叫囂和拉扯抵抗。過程中，焦治國為了抗拒逮捕，伸手拉了員警一把，結果導致一名員警右手拇指、食指挫傷。

偵訊時，焦治國承認說過「王八蛋」等語，也有和員警發生拉扯，但他與子女僅認有和員警發生衝突，不認行為涉及妨害公務，但由於員警提出驗傷單和蒐證光碟，加上他自己所提出的手機錄影畫面，說詞最後未被採信。