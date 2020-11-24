基市府建管人員收快單費貪汙起訴 賄款343萬基檢全追回

基隆地檢署偵辦基隆市政府都市發展處建管科黃姓約僱人員，涉嫌收取跑照業者、建商、營造廠交付的「快單費」賄款，全計達343萬6000元，基隆地檢署今天依涉嫌違反貪汙治罪條例罪嫌提起公訴，並追回全數賄款，聲請法院宣告沒收。

這起貪瀆案是法務部調查局桃園市調查站接獲情資，報告基隆地檢署後落實「團隊辦案」，指派主任檢察官謝雨青、檢察官何治蕙共同指揮偵辦。

今年7月28日檢調發動第一波搜索、約談黃姓約僱人員等人，翌日向基隆地方法院聲請羈押黃男獲准。羈押期間再發動第二、三波搜索、約談，經比對相關人證詞、資料偵查後，查出黃男利用職掌建築工程之施工管理、使用執照審核、核發等事務，自民國97年間起迄至109年5月間止，多次利用審核共11個建案施工計畫、中途查驗、使用執照等之機會，收取「快單費」。

檢調查出，跑照業者、建商、營造廠羅姓男子等人為求優先處理、交付俗稱「快單費」之賄款，總計達343萬6000元。檢方已扣押黃男所有的65萬元7000元現金，並要求黃男自動繳回所餘犯罪所得277萬9000元，全數賄款都已追回。