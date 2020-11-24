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遠航客機第三次拍賣 底價降為450萬元

中央社 / 台北24日電

法務部行政執行署台北分署今天表示，遠東航空客機歷經兩次流標後，將於12月1日的聯合拍賣會進行第3次拍賣，底價降為新台幣450萬元。

遠東航空公司積欠牌照稅、房屋稅、勞健保費、勞基法罰鍰、出境航空旅客機場服務費，迄今累積超過9700萬餘元。

案經台北市稅捐稽徵處、民用航空局、交通部觀光局等機關移送，台北分署分案執行，查封編號B-28017的MD-82型飛機並拍賣；這架飛機自3月起處無人維護狀態，目前停放於松山機場機棚外。

台北分署10月6日首度拍賣遠航客機，底價672萬元，因無人投標而流標；台北分署本月3日進行第2次拍賣，底價降為540萬元，仍因無人應買而流標。

台北分署今天表示，將於12月1日進行遠航客機第3次拍賣程序，底價已低到450萬元，相當於1輛豪華休旅車的價錢。

此外，台北分署指出，本次拍賣會另將拍賣土地34筆及建物7筆，皆為投資置產的絕佳物件，其中位於台北市蛋黃區的新生南路一段161巷電梯大樓，一次上架5間套房進行拍賣。

台北分署表示，5間套房鄰近捷運大安森林公園站，是法拍市場上的搶手物件，5間套房面積不一，拍賣底價介於1370萬元至1710萬元間，有興趣的民眾要即早出手。

台北分署說，本次拍賣會標的，還有名家的書法卷軸、名牌精品、百貨專櫃首飾，並提醒民眾因應秋冬防疫專案，屆時到場競標的民眾務必全程佩戴口罩並配合測量體溫。

遠東航空 拍賣會

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