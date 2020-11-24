撒旦之母炸彈客後壁黨部放爆裂物 台南地院判9年6月

炸彈客吳富鋐因不滿中國國民黨及政局、時事，竟製作「撒旦之母」TATP炸彈，以5萬元吸收賀姓男子加入，吳去年底總統大選期間駕車前往國民黨台南市後壁區黨部附近，將自製炸彈放置黨部前，以遙控器引爆，但因故未爆炸，兩人均主張無罪，吳強調，研發的是新式煙火、鞭炮。台南地院宣判吳製造槍砲彈藥管理條例、妨害公務等罪嫌應執行9年6月徒刑，賀無罪，可上訴。

檢警調查，吳因不滿政局及時事，去年12月12日凌晨5時3分，在國民黨台南市後壁區黨部大門放置爆裂物，警方查出爆裂物是有「撒旦之母」之稱的土製TATP，並在高雄駁火128槍、5顆催淚彈才逮捕吳，檢方依違反槍砲、恐嚇公眾及妨害公務等罪嫌將吳起訴外，賀則依違反槍砲罪嫌起訴。

台南地院合議庭委託奇美醫院對吳精神鑑定，並依他長期在凱旋醫院及高雄醫學院附設醫院在精神科就診紀錄及長期使用藥物，認為吳在行為時因精神障礙或心智不足，辨識能力有顯著降低。

「被警察騙了」吳富鋐說，他被警方騙出院，簽署自動出院書，警方表示趕快承認，趕快送到檢方，也可趕快交保，按照警方所做的筆錄，仍遭羈押迄今。他表示，研發的是新式煙火、鞭炮，而非炸彈。