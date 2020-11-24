買晚餐被糾纏討菸 男猛力抓衣推人致死 遭判7年4月徒刑

楊姓男子2018年12月和家人在汐止區一家小吃店買晚餐，遇上58歲朱姓男子上前索討香菸，楊一時氣憤徒手從正面抓住朱的衣領，用力推倒朱，導致後腦直接撞擊地面倒地不起，送醫急救後2天後死亡。士林地院今天宣判，楊犯傷害致人於死罪，處有期徒刑7年4月。可上訴。

判決指出，2018年12月28日下午5時許，楊男不滿朱男反覆索討香菸，抓起衣領用力往後推，使朱腦部撞擊堅硬的磁磚人行道，倒地不起，楊和家人離去後，店家報案將朱送醫急救，但12月30日因頭部外傷併顱骨骨折、顱內出血及損傷死亡。

楊男辯稱，雙方拉扯時是朱的腳勾到自己的腳，向後仰跌倒；案發時因精神疾病就診，認為朱出言要對家人不利，情緒不穩動手。辯護人稱，楊男當時為了防止朱對前妻、兒子、祖母不利，應有防衛過當空間。

合議庭認為，楊、朱不相識，年輕體壯的楊，因年歲非低、身型較瘦弱的朱男，反覆索討香菸，一時衝動徒手抓著衣領，用力向後推倒朱，推倒後無進一步攻擊動作，但已造成死亡結果。

監視器畫面顯示，拉扯過程雙方腳步沒有交纏，朱男死因與服用降血藥無關連，再者，正當防衛部分，其楊的家人未受到不法侵害，楊已用警告方式排除朱的騷擾，難認欠缺辨識能力，無從依法減刑，也無情堪憫恕狀況。