中天換照案恐嚇NCC、對旗幟噴漆 男第2度聲押2萬交保

田姓男子不滿NCC不給中天新聞台換照，持噴漆狂噴NCC的旗幟，高喊「NCC是綠色恐怖」，台北地檢署認為田犯妨害公務、妨害自由罪，向法院聲押被駁回，檢方抗告，獲台灣高等法院撤銷發回，台北地院今重開羈押庭，審理後裁定2萬元交保。

台北地院首次駁回聲押裁定指出，田涉犯恐嚇罪嫌，犯罪嫌疑重大，但只有1次犯行，犯行沒有連續性，他也沒有前科；此外，田的恐嚇內容為「將採取行動，叫其他同事快跑」，沒有明確表示要如何加害，具體犯罪情節輕微，不符羈押要件。

高院撤銷裁定說，田先後撥2次電話至台灣大學新聞研究所辦公室，接通後出言恐嚇，可見他在短暫時間內恐嚇2次，一審認為只有1次，有必要再行斟酌；高院指，田在電話中說將採取行動、叫同事快跑，屬惡害告知，北院卻認為情節輕微，也有可議處。