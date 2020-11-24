「體育老師」教室露鳥？台中市警局：正在釐清案發地

台中市今天有議員質詢，接獲家長提供在推特（Twitter）上的截圖資料，發現一名男子自稱「體育老師」涉嫌在校園內裸露下體，照片中還有學生的書包、甚至有一名學生趴著睡覺，因議員質詢時指出，經查證，該名男子曾在網路發文要在西屯區租屋，懷疑是台中市的學校，希望相關單位調查，台中市警局少年警察隊表示，已根據議員提供的線索追查。

台中市警局少年警察隊長張國益表示，議員質詢內容有關校園安全，已根據議員初步提供的資料，著手調查，將先查出涉案男子身分，若確認案發地點是在台中市的校園的話，將依妨害風化、違反兒少法等罪嫌偵辦。

民進黨台中市議員林祈烽等人，今天在議會市政總質詢指出，有民眾在社群發現疑似發生在台中校園安全事件，有名自稱「體育老師」的變態男子，男子公然在教室和校園內猥褻自拍，部分照片還看得到學童的書包等物品，議員要求警察局、教育局快找出這名男子，避免發生憾事。