快訊

川普終於放手？授權拜登交接 首波「政治正確」內閣

驚！藝人陳艾琳老公吸麻 遭警方逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「體育老師」教室露鳥？台中市警局：正在釐清案發地

聯合報 / 記者陳宏睿陳秋雲／台中即時報導

台中市今天有議員質詢，接獲家長提供在推特（Twitter）上的截圖資料，發現一名男子自稱「體育老師」涉嫌在校園內裸露下體，照片中還有學生的書包、甚至有一名學生趴著睡覺，因議員質詢時指出，經查證，該名男子曾在網路發文要在西屯區租屋，懷疑是台中市的學校，希望相關單位調查，台中市警局少年警察隊表示，已根據議員提供的線索追查。

台中市警局少年警察隊長張國益表示，議員質詢內容有關校園安全，已根據議員初步提供的資料，著手調查，將先查出涉案男子身分，若確認案發地點是在台中市的校園的話，將依妨害風化、違反兒少法等罪嫌偵辦。

民進黨台中市議員林祈烽等人，今天在議會市政總質詢指出，有民眾在社群發現疑似發生在台中校園安全事件，有名自稱「體育老師」的變態男子，男子公然在教室和校園內猥褻自拍，部分照片還看得到學童的書包等物品，議員要求警察局、教育局快找出這名男子，避免發生憾事。

市長盧秀燕回應，首先應確認照片中的場景的確是台中，假設發生在台中，市府一定會重視校園安全，現在科技辦案，不怕找不到這名男子，她呼籲家長或師生不要恐慌。

台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。圖／台中市議員林祈烽提供
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。圖／台中市議員林祈烽提供

台中市 警察

延伸閱讀

自稱體育老師教室全裸自拍 盧秀燕：如在台中一定揪出

74號旁社區飽受噪音 公路總局：明年底完成加高隔音牆

台中多家托嬰、養護及學校違公安 消防局：編預算改善

台中福科國中爆滿年增500新生 立委議員成功爭取經費

相關新聞

她在體育館園區跑步摔倒骨折 法院判縣府國賠42萬餘元

嘉義縣周姓女子今年2月晚間，走路行經嘉義縣立體育館園區人行步道，因步道地磚不平被絆倒，致右手骨折、膝蓋挫傷，認為縣府管理...

自稱體育老師教室全裸自拍 盧秀燕：如在台中一定揪出

民進黨台中市議員今天在議會市政總質詢指出，有民眾在社群發現疑似發生在台中校園安全事件，有名自稱「體育老師」的變態男子，男...

自稱「大法師」打死出生14天兒子 狠父判18年被撤銷！

自稱「天師、大法師」的林姓男子與郭姓女友同居生子，但男嬰才出生14天就因哭鬧被林打死，一、二審均依家暴傷害致死罪判林18...

稱少年無力葬父 男開直播募得善款卻侵吞307萬遭起訴

「台灣急難救護協會」陳姓幹部去年在臉書開直播、PO文，幫張姓少年募款張父的喪葬、生活費，募得619萬餘元，但陳卻從中侵吞...

中天換照案恐嚇NCC、對旗幟噴漆 男第2度聲押2萬交保

田姓男子不滿NCC不給中天新聞台換照，持噴漆狂噴NCC的旗幟，高喊「NCC是綠色恐怖」，台北地檢署認為田犯妨害公務、妨害...

「體育老師」教室露鳥？台中市警局：正在釐清案發地

台中市今天有議員質詢，接獲家長提供在推特（Twitter）上的截圖資料，發現一名男子自稱「體育老師」涉嫌在校園內裸露下體...

丈夫控妻子外遇 老外自稱同性戀 法院不採信判賠45萬

黃姓人夫指控妻子和外國籍B男在旅館發生性行為4次，侵害配偶權，提告求償300萬元，已婚B男自稱是同性戀，與人妻的訊息是幫...

中天電視台不予換照 聲請假處分開打法律戰

歷時5個多月審查，NCC今年11月19日針對中天新聞台做出「不予換照」決議。中天電視昨日向台北高等行政法院遞狀聲請假處分，盼暫時保留52台頻道使用，法官訂本月30日下午2點30分開庭，行準備程序。

台南速食店女廁內偷拍攝狼遭圍捕落網 法官處拘役30日

台南市鍾姓男子去年12月17日晚間在台南市麥當勞善化店2樓女廁內，持手機伸入廁所隔間下的門縫，竊錄許姓女子如廁畫面及身體...

賭性堅強 賭客車禍手受傷仍上賭桌下注拚輸贏

台南市北安路巷內一處民宅夜間常有人出入場，警方接獲線報一舉破獲天九牌賭場，查獲賭場人員和賭客共21人，其中楊姓賭客雖發生...

女韓粉楊玉如誹謗陳菊貪汙 拘役50日定讞

女韓粉楊玉如去年8月在臉書上張貼「高雄的上千億驚天大案，掌握在韓國瑜手裡，高雄弊案一炸開，陳菊等新潮流就完了，連支助太陽...

潑前女友強酸讓她體無完膚 他賠50萬二審減成7年10月刑

男子陳韋傑不滿蔡姓前女友分手，花錢找人在士林地檢署後方巷子潑酸教訓，蔡女受重傷。士林地院依重傷害罪，判陳9年徒刑，共犯張...

熱門新聞

南投某國中生拍桌狠嗆老師 師勸沒效無奈報警處理

引蔡英文認有疏失…馬國女大生家屬要台國賠 不判死將爭取引渡

鐵路警察遭刺死 成大醫院精神鑑定凶嫌不具反社會人格

影／少女屍體被裝桶 警方從豐原平房移出遺體畫面曝光

沒有臉見人！殺害女大生凶嫌父母走避外地只敢深夜返家

播報「韓國瑜新聞」太多被罰160萬元 中天告NCC敗訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。