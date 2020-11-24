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她在體育館園區跑步摔倒骨折 法院判縣府國賠42萬餘元
嘉義縣周姓女子今年2月晚間，走路行經嘉義縣立體育館園區人行步道，因步道地磚不平被絆倒，致右手骨折、膝蓋挫傷，認為縣府管理有疏失提國家賠償，嘉義地院判決嘉義縣府應給付42萬2000餘元給周女，可上訴。
嘉義縣政府表示，尚未收到判決書，對判決文細節不清楚，待收到判決書與律師討論後再做處置。
周女主張，今年2月21日晚間7時許，在位於朴子市的縣立體育館人行步道行走，該處2塊地磚落差高達5公分，致她摔倒受傷，縣府負有維護步道磚平順義務，因此有管理上疏失，向縣府求償卻拒絕理賠。
周女依國家賠償法，向嘉縣政府提出賠償醫療費用7萬6000餘元，看護費6萬元，就醫交通費800元，減少收入60萬元，勞動能力減損60萬元，精神撫慰金20萬元，合計153萬餘元。
縣府答辯指，周女未提出2塊磚落差達5公分位置，事故地點入口水泥磚高低差約2公分，每日使用人相當多，沒有其他人該在該處跌倒通報，且當天錄影顯示，周晚上是慢跑丶非行走，摔倒受傷與公共設施無相當因果關係。
法院傳訊相關證人後認為，該處水泥磚的確有2.5到3.5公分落差，該處並未禁止跑步，行人就算行走，都有可能踢到水泥磚跌倒，足認周受傷與縣府是否維護人行道平整具相當因果關係。
法官認為，周女所提醫療、看護及就醫交通費都合理，精神撫慰金20萬也適當，但減少收入要求過高，勞動能力減損則無據，實際請求賠償金額應為84萬4000餘元，但周女也有疏失，雙方應各負一半責任，判嘉義縣府應給付42萬2000餘元給周女。
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