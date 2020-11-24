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丈夫控妻子外遇 老外自稱同性戀 法院不採信判賠45萬

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

黃姓人夫指控妻子和外國籍B男在旅館發生性行為4次，侵害配偶權，提告求償300萬元，已婚B男自稱是同性戀，與人妻的訊息是幫助她離婚，士林地院認為，無法排除B男是雙性戀，被告2人應連帶賠償45萬元。可上訴。

黃姓人夫主張，妻子在2019年2月至5月間，4度在天母貴族HOTEL、麗敦HOTEL等地點，和B男發生性行為，2人交往已逾越一般男女交往分際，侵害原告配偶權，請求受有非財產上損害300萬元。

從事業務工作的人妻辯稱，原本就要離婚，故意和B男傳「不實訊息」且黃多次要求她「滾出家中」不得已才搬離，因情緒不穩到附近商旅休息，才會有多筆住宿信用卡帳單費用。

在台灣從事自由撰稿者的B男，否認和人妻發生性行為，為了幫忙離婚才傳假訊息，身為同志「生理上只能與男人從事同性戀行為及情感交流」再者，刑事通姦部分已不起訴。

法官認為，從人妻和B男的訊息對話顯示，即使前往旅館住宿，也無法證明有性器互相接合行為，但認定2人確實逾越一般男女交往分際。訊息指出，2人互訴衷情、彼此思念，並嚮往永遠在一起，人妻甚至對B男家人表達嫉妒，足以破壞黃男夫妻共同生活之圓滿安全及幸福，認定情節重大，損害配偶權。

法官指出，B男倘若要幫人妻離婚，可以採精神支持或法律協助等方式，「偽裝婚外情」已悖於一般常情及經驗法則，難以採信。B男自稱同志，無法和異性發生親密行為或情感交流，但不否認已和異性結婚生子，無法排除雙性戀可能，黃男和妻子正在打離婚官司，婚姻瀕臨破碎，使黃男精神上痛苦不堪，被告應連帶賠償45萬元。

示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

離婚 性行為 雙性戀 同性戀

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