稱少年無力葬父 男開直播募得善款卻侵吞307萬遭起訴

「台灣急難救護協會」陳姓幹部去年在臉書開直播、PO文，幫張姓少年募款張父的喪葬、生活費，募得619萬餘元，但陳卻從中侵吞307萬餘元，新竹地檢署偵查終結，依公益侵占罪嫌提起公訴。

檢方調查，陳男擔任內政部立案登記「台灣急難救護協會」人民團體幹部，得知張姓少年父親去年5月27日死亡，急需喪葬及生活費用，便於去年5月30日上午在新竹縣竹東鎮一處禮儀公司，於臉書開直播及張貼文字。

內容為「請求大家幫忙14歲小孩無法#葬父...爸爸突然倒在地上#離世，卻留下一個兒子才14歲...不知如何面對葬父，已故往生者：張某某死因心因性休克。靈堂設在竹東........。弟弟的住址：......。台灣急難救護協會現場寫文章募款幫助他 請求各界幫幫忙讓弟弟可以順利讓爸爸一路好走...功德無量」等，另有銀行帳號與張少佇立於靈堂前照片。多名網友看到該募款貼文，紛紛捐贈善款，金額達619萬3035元。

不料，陳男去年5月30至31日將募款帳戶內24萬元提領出來，之後又以臨櫃提款將帳戶內350萬元領出，合計提領374萬元，之後於去年6月1日至6月11日在新竹市郵局退還213人所捐款項共66萬1588元，6月12日至今年8月14日提領餘款307萬元2922元將其侵占。