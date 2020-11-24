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自稱「大法師」打死出生14天兒子 狠父判18年被撤銷！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

自稱「天師、大法師」的林姓男子與郭姓女友同居生子，但男嬰才出生14天就因哭鬧被林打死，一、二審均依家暴傷害致死罪判林18年徒刑；最高法院認為仍有釐清林是否有殺人故意的必要，原審判決理由不備，日前撤銷原判決，發回高院更審。

林（47歲）無業，平時喜歡宗教活動，還有信徒追隨學習修練法術，但林四處偷神像、金牌，有多項竊盜前科。林同時和郭姓、林姓女子交往，3人同住一個屋簷下，去年3月和郭女生下1名男嬰。

判決指出，林去年3月26日不滿男嬰深夜哭鬧，又和郭女吵架而怒火中燒，朝兒子頭臉部大力摑掌，直到兒子傷重停止哭鬧、郭女抱走兒子為止；隔天清晨，郭女見兒子沒呼吸，但林拒絕將兒子送醫，還拿作法器具在男嬰肚子上蓋上紅色符印，聲稱可保平安，帶遺體回嘉義老家找父母幫忙被拒，當晚才再回桃園送醫。

醫院報警處理，檢方相驗男嬰遺體時，林和2名女友一口同聲謊稱小孩洗澡不慎摔落澡盆致死，但檢方起疑，請法醫剖驗。林、郭女事後將男嬰放進紙箱埋葬，郭女多次祭拜，還找葬儀社替兒子重辦後事，業者聽聞林虐死嬰兒憤怒不已，約林談判痛毆，錄下林自白影片，郭女乘隙報案才曝光。

檢方認為，林的行為令人髮指，依家暴傷害致死罪嫌起訴，建請從重量刑；同居的郭女、林女受迫才未揭發實情，處分不起訴。郭女證稱，林威脅不准報案、送醫，還恫嚇「母子只能留下一人」；林女也說，郭女一直護著男嬰，卻被林抓頭撞牆，威脅不准將小孩死因說出去，否則要對郭女家人不利。

桃園地院一審判林18年徒刑，高院二審也認為量刑妥適，駁回上訴，但被最高法院撤銷原判決，發回更審。

自稱「大法師」的林姓男子動手打死出生14天的兒子。圖／聯合報系資料照片
自稱「大法師」的林姓男子動手打死出生14天的兒子。圖／聯合報系資料照片

家暴 法師

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