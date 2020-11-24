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自稱體育老師教室全裸自拍 盧秀燕：如在台中一定揪出
民進黨台中市議員今天在議會市政總質詢指出，有民眾在社群發現疑似發生在台中校園安全事件，有名自稱「體育老師」的變態男子，男子公然在教室和校園內猥褻自拍，部分照片還看得到學童的書包等物品。議員指出，最近電影「無聲」沈重呈現聽障孩子在校園被集體性侵的悲劇，議員要求警察局、教育局快找出這名男子，避免發生憾事。
市長盧秀燕回應，首先應確認照片中的場景的確是台中，議員林祈烽表示在社群的留言等跡登，示這名男子的確在台中。盧秀燕接著表示，假設發生在台中，市府一定會重視校園安全，現在科技辦案，不怕找不到這名男子，她呼籲家長或師生不要恐慌。警察局長楊源明、教育局楊振昇都強調，一定徹查。
議員林炘峰、施志昌、楊典忠、鄭功進聯合質詢，林祈烽指出，照片中的男子在黑板寫上「體育老師的ｘ大」且背景是在上課中，只是學生可能上別的課程，書包、提袋都在座位上。
議員質疑，這名男子究竟是教職員還是校外人士，市府應立即成立專案調查小組，盡速查出這些照片中的人事時地物依法究責，未來加以防範並加強校園安全來保護學生。林祈烽也呼籲看到眼熟的書包提袋或用品等，請向警方提供線索。
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