快訊

台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」 陳其邁第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自稱體育老師教室全裸自拍 盧秀燕：如在台中一定揪出

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

民進黨台中市議員今天在議會市政總質詢指出，有民眾在社群發現疑似發生在台中校園安全事件，有名自稱「體育老師」的變態男子，男子公然在教室和校園內猥褻自拍，部分照片還看得到學童的書包等物品。議員指出，最近電影「無聲」沈重呈現聽障孩子在校園被集體性侵的悲劇，議員要求警察局、教育局快找出這名男子，避免發生憾事。

市長盧秀燕回應，首先應確認照片中的場景的確是台中，議員林祈烽表示在社群的留言等跡登，示這名男子的確在台中。盧秀燕接著表示，假設發生在台中，市府一定會重視校園安全，現在科技辦案，不怕找不到這名男子，她呼籲家長或師生不要恐慌。警察局長楊源明、教育局楊振昇都強調，一定徹查。

議員林炘峰、施志昌、楊典忠、鄭功進聯合質詢，林祈烽指出，照片中的男子在黑板寫上「體育老師的ｘ大」且背景是在上課中，只是學生可能上別的課程，書包、提袋都在座位上。

議員質疑，這名男子究竟是教職員還是校外人士，市府應立即成立專案調查小組，盡速查出這些照片中的人事時地物依法究責，未來加以防範並加強校園安全來保護學生。林祈烽也呼籲看到眼熟的書包提袋或用品等，請向警方提供線索。

台中市議員在總質詢秀出自稱「體育老師」的男子在教室裸露下體。圖/林祈烽提供
台中市議員在總質詢秀出自稱「體育老師」的男子在教室裸露下體。圖/林祈烽提供
台中市議員在總質詢秀出自稱「體育老師」的男子在教室裸露下體。圖/林祈烽提供
台中市議員在總質詢秀出自稱「體育老師」的男子在教室裸露下體。圖/林祈烽提供
台中市議員質詢，自稱「體育老師」的男子在教室裸露，令人擔心學生安全。圖/林祈烽提供
台中市議員質詢，自稱「體育老師」的男子在教室裸露，令人擔心學生安全。圖/林祈烽提供
台中市議員左起施志昌丶林祈烽丶鄭功進丶楊典忠質詢自稱「體育老師」的男子在教室公然裸露。圖/林祈烽提供
台中市議員左起施志昌丶林祈烽丶鄭功進丶楊典忠質詢自稱「體育老師」的男子在教室公然裸露。圖/林祈烽提供

警察 教育局 盧秀燕 猥褻

延伸閱讀

台灣民意基金會民調：六成七台灣民眾不贊成開放萊豬

台灣未加入RCEP產業焦慮 議員促盧秀燕在行政院會發聲

檢測如安全 中捷最快30日評估復駛

不推環狀線蔡其昌氣到想選市長 盧秀燕：市府努力爭取

相關新聞

自稱體育老師教室全裸自拍 盧秀燕：如在台中一定揪出

民進黨台中市議員今天在議會市政總質詢指出，有民眾在社群發現疑似發生在台中校園安全事件，有名自稱「體育老師」的變態男子，男...

自稱「大法師」打死出生14天兒子 狠父判18年被撤銷！

自稱「天師、大法師」的林姓男子與郭姓女友同居生子，但男嬰才出生14天就因哭鬧被林打死，一、二審均依家暴傷害致死罪判林18...

稱少年無力葬父 男開直播募得善款卻侵吞307萬遭起訴

「台灣急難救護協會」陳姓幹部去年在臉書開直播、PO文，幫張姓少年募款張父的喪葬、生活費，募得619萬餘元，但陳卻從中侵吞...

中天電視台不予換照 聲請假處分開打法律戰

歷時5個多月審查，NCC今年11月19日針對中天新聞台做出「不予換照」決議。中天電視昨日向台北高等行政法院遞狀聲請假處分...

台南速食店女廁內偷拍攝狼遭圍捕落網 法官處拘役30日

台南市鍾姓男子去年12月17日晚間在台南市麥當勞善化店2樓女廁內，持手機伸入廁所隔間下的門縫，竊錄許姓女子如廁畫面及身體...

賭性堅強 賭客車禍手受傷仍上賭桌下注拚輸贏

台南市北安路巷內一處民宅夜間常有人出入場，警方接獲線報一舉破獲天九牌賭場，查獲賭場人員和賭客共21人，其中楊姓賭客雖發生...

女韓粉楊玉如誹謗陳菊貪汙 拘役50日定讞

女韓粉楊玉如去年8月在臉書上張貼「高雄的上千億驚天大案，掌握在韓國瑜手裡，高雄弊案一炸開，陳菊等新潮流就完了，連支助太陽...

潑前女友強酸讓她體無完膚 他賠50萬二審減成7年10月刑

男子陳韋傑不滿蔡姓前女友分手，花錢找人在士林地檢署後方巷子潑酸教訓，蔡女受重傷。士林地院依重傷害罪，判陳9年徒刑，共犯張...

涉幫墓園就地合法收賄120萬 高雄殯葬課長減輕判6年半

高雄市政府殯葬管理處前課長胡燕鵬涉指導大寮區「玫瑰園」墓園以假文件申請就地合法，他再「代為決行」核准，業者萬宗芳事後給1...

鄉代轉戰議員涉買票 屏東議員周陳文彬二審仍判4年

無黨籍屏東縣議員周陳文彬遭控前年選舉期間，涉以每票1000元賄選，曾姓助理偵訊也供出賄款來自於他，一審依交付賄賂罪判周陳...

濫倒事業廢棄物 累犯最高罰2500萬

近年頻傳事業廢棄物濫倒汙染農地，環保署擬修廢棄物清理法，若棄置地點位於在農地或環境敏感地區棄置事業廢棄物，刑責和罰金將加...

安家費破局 怒揭律師為毒販串供

律師李柏杉替製毒集團辯護，涉透過律見機會，以安家費利誘被告扛下刑責、勸阻供出製毒首腦，且洩漏被告供詞給製毒集團，最後喬不...

熱門新聞

南投某國中生拍桌狠嗆老師 師勸沒效無奈報警處理

引蔡英文認有疏失…馬國女大生家屬要台國賠 不判死將爭取引渡

鐵路警察遭刺死 成大醫院精神鑑定凶嫌不具反社會人格

影／少女屍體被裝桶 警方從豐原平房移出遺體畫面曝光

92歲老翁精心裝扮要「搭車回老家看父母」警機警尋回

播報「韓國瑜新聞」太多被罰160萬元 中天告NCC敗訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。