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台南速食店女廁內偷拍攝狼遭圍捕落網 法官處拘役30日
台南市鍾姓男子去年12月17日晚間在台南市麥當勞善化店2樓女廁內，持手機伸入廁所隔間下的門縫，竊錄許姓女子如廁畫面及身體隱私部位，經女店員進入廁所時發現後，呼叫男同事共同攔阻後，當場報警到處理，鍾坦承犯行，已陸續賠償6000元，但與女方認知有落差，未能達成和解，台南地院認鍾犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，處拘役30日，可上訴。
檢警調查，鍾於案發當天晚間6時20分左右躲進麥當勞善化店2樓女廁內，持手機伸入廁所隔間下的門縫，竊錄女子如廁畫面，有2女受害，6時24分他率先竊錄陳姓女子如廁畫面及身體隱私部位。
隨後，6時27分許，又以相同手法，竊錄許姓女子如廁畫面及身體隱私部位，後因女員工進入廁所時發現，呼叫男同事共同攔阻後，報警到場處理，檢方提起公訴。鍾賠償兩女，陳女在辯論終結前撤銷告訴，但許女則因對賠償條件認知有落差而未撤告。
台南地審酌，鍾為滿足一己私慾，無故持智慧型手機竊錄告許女非公開活動及身體隱私部位，任意侵害他人權益，造成女方精神恐慌及痛苦；另考量其竊錄影片時間不長，對女方所造成損害程度，犯後已坦承犯行，雖因賠償能力及賠償金額不一致，未能與女方達成損害賠償調解，惟已陸續賠償6000元，犯後態度尚可，量處拘役30日，可易科罰金。
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