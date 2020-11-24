台南速食店女廁內偷拍攝狼遭圍捕落網 法官處拘役30日

台南市鍾姓男子去年12月17日晚間在台南市麥當勞善化店2樓女廁內，持手機伸入廁所隔間下的門縫，竊錄許姓女子如廁畫面及身體隱私部位，經女店員進入廁所時發現後，呼叫男同事共同攔阻後，當場報警到處理，鍾坦承犯行，已陸續賠償6000元，但與女方認知有落差，未能達成和解，台南地院認鍾犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，處拘役30日，可上訴。

檢警調查，鍾於案發當天晚間6時20分左右躲進麥當勞善化店2樓女廁內，持手機伸入廁所隔間下的門縫，竊錄女子如廁畫面，有2女受害，6時24分他率先竊錄陳姓女子如廁畫面及身體隱私部位。

隨後，6時27分許，又以相同手法，竊錄許姓女子如廁畫面及身體隱私部位，後因女員工進入廁所時發現，呼叫男同事共同攔阻後，報警到場處理，檢方提起公訴。鍾賠償兩女，陳女在辯論終結前撤銷告訴，但許女則因對賠償條件認知有落差而未撤告。