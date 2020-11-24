賭性堅強 賭客車禍手受傷仍上賭桌下注拚輸贏

台南市警三分局破獲天九牌賭場，楊姓賭客（紅圈者）手受傷仍到場賭博。記者黃宣翰／翻攝

台南市北安路巷內一處民宅夜間常有人出入場，警方接獲線報一舉破獲天九牌賭場，查獲賭場人員和賭客共21人，其中楊姓賭客雖發生車禍手受傷，還特地從醫院搭車來賭場下注，警方勸這名「賭性堅強」的賭客做完筆錄後，趕快回家休養。

市警三分局接獲流竄賭場情資，經過跟監與探訪，昨天凌晨零點30分見時機成熟，持搜索票至安南區民宅一舉破獲天九牌職業賭場，扣得賭具天九牌1副、骰子1盒、抽頭金1640元、賭資5500元、房屋租認契約書等物品，警方將賭客帶回偵辦，其中宛姓場主等3人依刑法賭博罪嫌移送南檢偵辦，其餘賭客18人依社會秩序維護法裁處。

賭場地處住宅區中，外觀難以察覺異狀，賭客大多搭計程車接送至賭場，並配置把風人員，增加警方查緝難度，賭客自以為賭場隱匿得萬無一失，仍被警方循線破獲。周姓計程車司機配合賭場運作，警詢後依賭博罪嫌法辦。