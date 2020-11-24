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女韓粉楊玉如誹謗陳菊貪汙 拘役50日定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

韓粉楊玉如去年8月在臉書上張貼「高雄的上千億驚天大案，掌握在韓國瑜手裡，高雄弊案一炸開，陳菊等新潮流就完了，連支助太陽花去立法院鬧事的錢，也是陳菊挪用氣爆案的善款」等文字，陳菊自訴誹謗，台北地院依散布文字誹謗罪判她拘役50日，得易科罰金。案經上訴，高等法院今駁回定讞。

陳菊指控，楊玉如去年8月6日在國外張貼妨害她名譽的文字，內容包括「因為民進黨在馬應（錯字，應為「英」）九當選總統，陳水扁被關以後，沒有資金來源競選，全都是靠新潮流和陳菊在高雄貪汙和挪用公款去競選，陳菊在高雄貪汙至少500億，趙家寶全部掌握，蔡英文競選經費5億元是陳菊新潮流提供，在每個大學培養組織學生每年花5000萬…」。

文章中還提到「還有新聞界和名嘴新潮流每年花2億培養自己人，立委競選每個人都得到800萬競選經費，議員每人得300萬經費，都是陳菊貪汙所得....陳水扁是個人戶貪汙，蔡菊邁是集體貪瀆犯罪…」。

楊玉如在一審時坦承貼文，但否認有犯什麼加重誹謗，稱自己只是轉貼文章，不是主動公開散布，是「經記者公布於媒體才造成這種狀況」。她認為貼文內容人物都是公眾人物，施政可供公評，內容就算不是真的，也只是她私下行為，會被公開是「有心人操作」，況且轉貼後也立即撤文，沒人按讚。

北院認為楊玉如傳述陳菊至少貪汙500億元，這足以毀人名譽，且她完全沒查證就透過網路散布，沒有任何免責事由，惡性不輕。北院考量楊婦不認罪、無前科、高職畢業的智識程度，判拘役50日，高等法院今駁回上訴定讞。

民事部分，高院衡量楊婦的精神狀況、財產和臉書貼文時間不到1天等情，7月21日判她賠償10萬元確定，並在臉書道歉1日。

韓粉楊玉如（右）臉書貼文指陳菊挪用氣爆善款挨告。圖／翻攝自臉書
韓粉楊玉如（右）臉書貼文指陳菊挪用氣爆善款挨告。圖／翻攝自臉書

陳菊 貪汙 韓粉

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